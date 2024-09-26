Одеситів запрошують безкоштовно перевірити здоров’я серця: куди звернутися

Як нагадали у прес-службі Одеської міської ради, щороку 29 вересня відзначається Всесвітній день серця. Метою цього дня є підвищення поінформованості населення про хвороби серця, правильний спосіб життя для їх попередження та популяризація профілактичних заходів щодо зменшення смертності від хвороб серця.

Мінімізувати кількість випадків серцево-судинних захворювань можливо при зменшенні основних факторів ризику: артеріальної гіпертензії, високого індексу маси тіла, високого рівня глюкози в крові, вживання алкоголю та куріння, низької фізичної активності тощо.

І завтра всі охочі можуть безкоштовно пройти профілактичний огляд, виміряти артеріальний тиск, частоту пульсу, визначити рівень глюкози в крові, зробити ЕКГ, за необхідності отримати направлення на лабораторні дослідження та консультацію вузьких спеціалістів.

Адреса та графік проведення акції 27 вересня

Міська клінічна лікарня №1, консультативно-діагностичне відділення

вул. Болгарська, 38, 2-й поверх, кабінет кардіолога №229, з 8:00 до 14:00;

кабінет ЕКГ №227, з 8:00 до 14:00;

5-й поверх, кабінет терапевта №507, з 8:00 до 12:00.

Міська лікарня №5, консультативно-діагностична поліклініка

вул. Троїцька, 38, 3-й поверх, кабінет кардіолога №50, з 9:00 до 12:00;

1-й поверх, кабінет ЕКГ №18, з 9:00 до 12:00.

Міська лікарня №8

Фонтанська дор., 110, 2-й поверх, каб. №203, з 9:00 до 14:00.

Міська клінічна лікарня №10

вул. Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 61а, 2 поверх поліклінічного відділення, кабінети лікарів-терапевтів: №4, з 8:00 до 12:00; №17 з 8:00 до 15:00;

2-й поверх діагностичного відділення, каб. №6, з 9:00 до 13:00.

Міська клінічна лікарня №11, консультативно-діагностичний центр

вул. Віталія Нестеренка (Академіка Воробйова), 5г, 2-й поверх, кабінет кардіолога №27, з 9:00 до 12:00; 1-й поверх, кабінет ЕКГ №1, з 9:00 до 12:00.

Консультативно-діагностичний центр №6

вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26а, 2-й поверх, кабінет ЕКГ №202, з 9:00 до 13:00;

3-й поверх, кабінет лікаря-терапевта №302, з 9:00 до 13:00.

Консультативно-діагностичний центр №20

вул. Левітана, 62, 3 поверх, кабінет кардіолога №331, з 8:00 до 13:00.

кабінет ЕКГ №334, з 08:00 до 18:00.

Консультативно-діагностичний центр №29

вул. Академіка Заболотного, 32а, огляди сімейними лікарями:

1-й поверх, каб. №10, з 8:00 до 14:00;

2-й поверх, каб. №12а, з 8:00 до 20:00; щоб. №12б, з 8:00 до 17:00;

кабінет ЕКГ №18, з 8:00 до 17:00;

вул. Академіка Заболотного, 13а, 1 поверх, каб. №7, з 9:00 до 13:00;

вул. Кримська, 66, 1-й поверх, каб. №14, з 9:00 до 15:00.

9. Центр первинної медико-санітарної допомоги №2

огляди сімейними лікарями з 8:00 до 20:00 за вказаними адресами;

час роботи кабінетів ЕКГ:

вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26а, 1-й поверх, каб. №6, з 9:00 до 14:00;

вул. Сегедська, 16, 1-й поверх, каб. №13, з 9:00 до 14:00;

вул. Базарна, 77, 1-й поверх, каб. №9, з 9:00 до 14:00;

вул. Пастера, 56, 2 поверх, каб. №14, з 9:00 до 14:00;

пров. Обсерваторна, 8, 2 поверх, каб. №27, з 9:00 до 14:00.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №3

Фонтанська дор., 110, каб. №9, з 8:00 до 19:00;

Фонтанська дор., 30/32, каб. №7, з 8:00 до 19:00;

вул. Сім’ї Глодан (Ільфа та Петрова), 63/1, каб. №12, з 8:00 до 19:00;

пров. Ріслінга (Ушакова), 9, каб. №7, з 8:00 до 19:00;

вул. Наукова (Шишкіна), 48/1, каб. №7, з 8:00 до 19:00;

Люстдорфська дорога, 170, каб. №9, з 8:00 до 19:00;

вул. Юхима Геллера, 43, каб. №4, з 8:00 до 19:00.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №4

вул. Левітана, 62, 2 поверх, кабінети сімейних лікарів з 9:00 до 17:00; кабінет ЕКГ №8, з 9:00 до 17:00;

вул. Академіка Філатова, 7а, 1 поверх, кабінети сімейних лікарів з 9:00 до 17:00; кабінет ЕКГ №1 з 9:00 до 17:00.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №5

вул. Семена Палія, 58, кабінети сімейних лікарів з 9:00 до 19:00;

вул. Семена Палія, 88, кабінети сімейних лікарів з 9:00 до 19:00;

вул. Академіка Заболотного, 41а, кабінети сімейних лікарів з 9:00 до 19:00;

вул. Академіка Заболотного, 59/1, кабінети сімейних лікарів з 9:00 до 19:00;

вул. Давида Ойстраха, 7, кабінети сімейних лікарів з 9:00 до 19:00;

просп. Добровольського, 159, кабінети сімейних лікарів із 9.00 до 19.00.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №16

огляди сімейними лікарями з 08:00 до 19:00 за вказаними адресами:

вул. Івана та Юрія Лип, 1, 1-й поверх, кабінет ЕКГ №18, з 10:00 до 16:00;

вул. Житомирська, 2, 1-й поверх, кабінет ЕКГ №105, з 10:00 до 16:00;

вул. Юхима Фесенка, 11, 2-й поверх, кабінет ЕКГ №212, з 10:00 до 16:00;

вул. Бугаєвська, 46, 1-й поверх, кабінет ЕКГ №7, з 10:00 до 16:00;

вул. Болгарська, 38, 3 поверх, кабінет ЕКГ №1 з 10:00 до 16:00.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №18

огляди сімейними лікарями з 8:00 до 19:00 за вказаними адресами:

вул. Героїв оборони Одеси, 52, 1 поверх, каб. №8, з 9:00 до 16:00;

вул. Отамана Чепіги, 54, 1-й поверх, каб. №112, з 9:00 до 16:00;

вул. Торгова, 29/31, 4 поверх, каб. №424, з 9:00 до 16:00.

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