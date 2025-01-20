На сегодняшний день в городе функционируют реабилитационные отделения, однако их деятельность в основном ограничивается амбулаторным или краткосрочным лечением. Новая инициатива должна удовлетворить потребности пациентов, нуждающихся в длительном восстановлении, особенно тех, кто возвращается к нормальной жизни после полученных травм.

Концепция центра предусматривает внедрение современных реабилитационных методик, которые показали свою эффективность как в Украине, так и за рубежом. Все услуги планируется объединить в одном месте, чтобы обеспечить максимально удобный доступ для пациентов.

Особое внимание уделят мультидисциплинарному подходу: будут привлекаться команды специалистов разных направлений, которые будут помогать пациентам в физическом и социальном восстановлении. Территория заведения, расположенная вблизи моря и Трассы здоровья, станет дополнительным преимуществом для эффективной реабилитации.

Читайте также: