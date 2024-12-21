Погода в Одесі 22 грудня: не забудьте парасольки

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 22 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна та дощова погода. Температура повітря не підніметься вище за 4-6°С тепла.
Прогноз погоди в Одесі на 22 грудня
В Одесі хмарно. Вночі помірні опади, вдень невеликий дощ.
Вітер північний, 9-14 м/с.
Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 4-6°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 22 грудня
По Одеській області завтра хмарно. Вночі помірні опади, вдень невеликий дощ. Вночі на півдні області слабка ожеледь, ожеледиця.
Вітер північний, 9-14 м/с.
Температура вночі від 2°С до 3°С тепла, вдень 1-6°С тепла.
На автошляхах області видимість добра, вночі на півдні області ожеледиця.
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