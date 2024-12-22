День енергетика та професійне свято дипломатів: події 22 грудня

22 грудня 2024 року Україна відзначає відразу два важливих професійних свята – у дипломатів та енергетиків.
День працівників дипломатичної служби
Перше з них – День працівників дипломатичної служби, запроваджений президентським указом у 2005 році. Вибір дати пов’язаний зі створенням першого зовнішньополітичного органу України – Генерального секретаріату міжнародних справ, заснованого в часи УНР 22 грудня 1917 року. Це свято підкреслює значущість дипломатичної місії, особливо в сучасних реаліях, коли представники дипломатичного корпусу захищають інтереси України на міжнародній арені, підтримують українських громадян за кордоном та зміцнюють авторитет держави у світовій спільноті.
День енергетика
Друге визначне свято – День енергетика, який вшановує фахівців однієї з найважливіших галузей економіки. Їхня праця забезпечує енергетичну незалежність та безпеку держави, безперебійне функціонування промисловості та комфорт у домівках громадян. Особливої ваги робота енергетиків набуває під час надзвичайних ситуацій, коли потрібно оперативно відновлювати пошкоджену інфраструктуру.
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Історичні події 22 грудня
- 69 — Тіт Флавій Веспасіан став імператором Риму, заснувавши династію Флавіїв
- 1216 — Папа Гонорій III затвердив орден домініканців
- 1603 — Ахмед I став правителем Османської імперії
- 1845 — перша демонстрація синтезатора голосу у Філадельфії
- 1882 — створення першої ялинкової електрогірлянди Едвардом Джонсоном
- 1894 — оголошення вироку у “справі Дрейфуса” в Парижі
- 1895 — Вільгельм Рентґен зробив перший рентгенівський знімок
- 1905 — початок грудневого повстання в Москві
- 1917 — запровадження “сухого закону” в США
- 1947 — ухвалення першої республіканської конституції Італії
- 1988 — здобуття незалежності Намібією
- 1989 — повалення диктатури Чаушеску в Румунії
- 1989 — відкриття Бранденбурзьких воріт для вільного проходу
- 1993 — ухвалення конституції ПАР, що скасувала апартеїд
- 1999 — призначення Віктора Ющенка прем’єр-міністром України
- 2015 — публікація розсекречених списків цілей ядерного удару США по СРСР
- 2018 — цунамі в Індонезії з понад 400 жертвами
- 2018 — початок найтривалішого шатдауну уряду США
Народилися 22 грудня
- 244 — Діоклетіан, римський імператор
- 1095 — Рожер II, перший король Сицилії
- 1702 — Жан Ет’єн Ліотар, швейцарський художник
- 1815 — Люсьєн Петіпа, французький балетмейстер
- 1823 — Жан Анрі Фабр, французький ентомолог
- 1833 — Марко Вовчок, українська письменниця
- 1856 — Френк Келлог, американський дипломат, нобелівський лауреат
- 1858 — Джакомо Пуччіні, італійський композитор
- 1876 — Філіппо Марінетті, італійський письменник
- 1879 — Ганна Юрчакова, українська акторка
- 1889 — Натан Альтман, український художник-авангардист
- 1899 — Микола Горбань, український історик
- 1949 — Моріс і Робін Ґібб, засновники гурту Bee Gees
- 1959 — Бернд Шустер, німецький футбольний тренер
- 1963 — Джузеппе Бергомі, італійський футболіст
- 1972 — Ванеса Параді, французька співачка та акторка