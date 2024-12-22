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День енергетика та професійне свято дипломатів: події 22 грудня

День енергетика та професійне свято дипломатів: події 22 грудня

22 грудня 2024 року Україна відзначає відразу два важливих професійних свята – у дипломатів та енергетиків.

День працівників дипломатичної служби

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Перше з них – День працівників дипломатичної служби, запроваджений президентським указом у 2005 році. Вибір дати пов’язаний зі створенням першого зовнішньополітичного органу України – Генерального секретаріату міжнародних справ, заснованого в часи УНР 22 грудня 1917 року. Це свято підкреслює значущість дипломатичної місії, особливо в сучасних реаліях, коли представники дипломатичного корпусу захищають інтереси України на міжнародній арені, підтримують українських громадян за кордоном та зміцнюють авторитет держави у світовій спільноті.

День енергетика

Друге визначне свято – День енергетика, який вшановує фахівців однієї з найважливіших галузей економіки. Їхня праця забезпечує енергетичну незалежність та безпеку держави, безперебійне функціонування промисловості та комфорт у домівках громадян. Особливої ваги робота енергетиків набуває під час надзвичайних ситуацій, коли потрібно оперативно відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

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Історичні події 22 грудня

  • 69 — Тіт Флавій Веспасіан став імператором Риму, заснувавши династію Флавіїв
  • 1216 — Папа Гонорій III затвердив орден домініканців
  • 1603 — Ахмед I став правителем Османської імперії
  • 1845 — перша демонстрація синтезатора голосу у Філадельфії
  • 1882 — створення першої ялинкової електрогірлянди Едвардом Джонсоном
  • 1894 — оголошення вироку у “справі Дрейфуса” в Парижі
  • 1895 — Вільгельм Рентґен зробив перший рентгенівський знімок
  • 1905 — початок грудневого повстання в Москві
  • 1917 — запровадження “сухого закону” в США
  • 1947 — ухвалення першої республіканської конституції Італії
  • 1988 — здобуття незалежності Намібією
  • 1989 — повалення диктатури Чаушеску в Румунії
  • 1989 — відкриття Бранденбурзьких воріт для вільного проходу
  • 1993 — ухвалення конституції ПАР, що скасувала апартеїд
  • 1999 — призначення Віктора Ющенка прем’єр-міністром України
  • 2015 — публікація розсекречених списків цілей ядерного удару США по СРСР
  • 2018 — цунамі в Індонезії з понад 400 жертвами
  • 2018 — початок найтривалішого шатдауну уряду США

Народилися 22 грудня

  • 244 — Діоклетіан, римський імператор
  • 1095 — Рожер II, перший король Сицилії
  • 1702 — Жан Ет’єн Ліотар, швейцарський художник
  • 1815 — Люсьєн Петіпа, французький балетмейстер
  • 1823 — Жан Анрі Фабр, французький ентомолог
  • 1833 — Марко Вовчок, українська письменниця
  • 1856 — Френк Келлог, американський дипломат, нобелівський лауреат
  • 1858 — Джакомо Пуччіні, італійський композитор
  • 1876 — Філіппо Марінетті, італійський письменник
  • 1879 — Ганна Юрчакова, українська акторка
  • 1889 — Натан Альтман, український художник-авангардист
  • 1899 — Микола Горбань, український історик
  • 1949 — Моріс і Робін Ґібб, засновники гурту Bee Gees
  • 1959 — Бернд Шустер, німецький футбольний тренер
  • 1963 — Джузеппе Бергомі, італійський футболіст
  • 1972 — Ванеса Параді, французька співачка та акторка
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