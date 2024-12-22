День енергетика та професійне свято дипломатів: події 22 грудня

День працівників дипломатичної служби

Перше з них – День працівників дипломатичної служби, запроваджений президентським указом у 2005 році. Вибір дати пов’язаний зі створенням першого зовнішньополітичного органу України – Генерального секретаріату міжнародних справ, заснованого в часи УНР 22 грудня 1917 року. Це свято підкреслює значущість дипломатичної місії, особливо в сучасних реаліях, коли представники дипломатичного корпусу захищають інтереси України на міжнародній арені, підтримують українських громадян за кордоном та зміцнюють авторитет держави у світовій спільноті.

День енергетика

Друге визначне свято – День енергетика, який вшановує фахівців однієї з найважливіших галузей економіки. Їхня праця забезпечує енергетичну незалежність та безпеку держави, безперебійне функціонування промисловості та комфорт у домівках громадян. Особливої ваги робота енергетиків набуває під час надзвичайних ситуацій, коли потрібно оперативно відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

Історичні події 22 грудня

69 — Тіт Флавій Веспасіан став імператором Риму, заснувавши династію Флавіїв

1216 — Папа Гонорій III затвердив орден домініканців

1603 — Ахмед I став правителем Османської імперії

1845 — перша демонстрація синтезатора голосу у Філадельфії

1882 — створення першої ялинкової електрогірлянди Едвардом Джонсоном

1894 — оголошення вироку у “справі Дрейфуса” в Парижі

1895 — Вільгельм Рентґен зробив перший рентгенівський знімок

1905 — початок грудневого повстання в Москві

1917 — запровадження “сухого закону” в США

1947 — ухвалення першої республіканської конституції Італії

1988 — здобуття незалежності Намібією

1989 — повалення диктатури Чаушеску в Румунії

1989 — відкриття Бранденбурзьких воріт для вільного проходу

1993 — ухвалення конституції ПАР, що скасувала апартеїд

1999 — призначення Віктора Ющенка прем’єр-міністром України

2015 — публікація розсекречених списків цілей ядерного удару США по СРСР

2018 — цунамі в Індонезії з понад 400 жертвами

2018 — початок найтривалішого шатдауну уряду США

Народилися 22 грудня