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В Одесі 15 червня оголошено днем жалоби

В Одесі 15 червня оголошено днем жалоби

Вночі 14 червня 2023 року внаслідок чергової ракетної атаки ворога в Одесі загинули та постраждали люди, значних пошкоджень зазнали об`єкти цивільної інфраструктури в середмісті. З метою вшанування пам’яті загиблих в умовах повномасштабної військової агресії російської федерації проти України 15 червня 2023 року оголошено днем жалоби у місті Одесі.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Нагадаємо, що вночі 14 червня росіяни атакували ракетами Одесу. Загинуло три людини, ще 13 отримали поранення. Також руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.

На будівлях виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій Одеської міської ради буде приспущено Державний Прапор України та прапор м. Одеси з траурними стрічками.

Підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форми власності рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Відповідне розпорядження підписав мер Одеси Геннадій Труханов.

Ми писали, що частина проспекту Шевченка перекрито через проведення слідчих дій.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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