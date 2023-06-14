Новости Одессы и Одесской области

В Одессе 15 июня объявлен днем траура

В Одессе 15 июня объявлен днем траура

Ночью 14 июня 2023 года в результате очередной ракетной атаки врага в Одессе погибли и пострадали люди, значительные повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры в центре города. С целью почтения памяти погибших в условиях полномасштабной военной агрессии российской федерации против Украины 15 июня 2023 года объявлен днем траура в городе Одессе.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Напомним, что ночью 14 июня россияне атаковали ракетами Одессу. Погибли три человека, еще 13 получили ранения. Также разрушения потерпела гражданская инфраструктура.

На зданиях исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, организаций Одесского городского совета будут приспущены Государственный Флаг Украины и флаг г. Одессы с траурными лентами.

Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности рекомендовано ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Ранее мы писали, что часть проспекта Шевченко перекрыта из-за проведения следственных действий.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить