В Одессе 15 июня объявлен днем траура

Ночью 14 июня 2023 года в результате очередной ракетной атаки врага в Одессе погибли и пострадали люди, значительные повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры в центре города. С целью почтения памяти погибших в условиях полномасштабной военной агрессии российской федерации против Украины 15 июня 2023 года объявлен днем траура в городе Одессе.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Напомним, что ночью 14 июня россияне атаковали ракетами Одессу. Погибли три человека, еще 13 получили ранения. Также разрушения потерпела гражданская инфраструктура.
На зданиях исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, организаций Одесского городского совета будут приспущены Государственный Флаг Украины и флаг г. Одессы с траурными лентами.
Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности рекомендовано ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.
Соответствующее распоряжение подписал мэр Одессы Геннадий Труханов.
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