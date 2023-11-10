У Криму вражені катери, які прикривали чорноморський флот росіян (відео)

Внаслідок нічної операції українських спецслужб на території тимчасово окупованого Криму вражені малі десантні кораблі чорноморського флоту Росії.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало ураження малих десантних кораблів проекту 11770 року у Криму.
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Як повідомили у розвідці, на судах знаходився екіпаж і було завантажено броньовану техніку, зокрема, БТР-82.
Малий десантний корабель класу «серна» має високу швидкість, вміщує до 45 тонн вантажу та 92 особи збройного десанту. Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти чи евакуації.
А ще держава-агресор активно використовувала такі катери під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту.
Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси «тор-м2» для мобільного прикриття свого угруповання на острові та Чорному морі.
А в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил безпеки та оборони України, такі катери із ЗРК на борту служили для загарбників прикриттям кораблів ЧФ росії на рейдах.