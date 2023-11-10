Новини Одеси та Одеської області

У Криму вражені катери, які прикривали чорноморський флот росіян (відео)

У Криму вражені катери, які прикривали чорноморський флот росіян (відео)

Внаслідок нічної операції українських спецслужб на території тимчасово окупованого Криму вражені малі десантні кораблі чорноморського флоту Росії.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало ураження малих десантних кораблів проекту 11770 року у Криму.

Читайте також: У Севастополя атаковано два російські кораблі: українські спецслужби повідомили деталі

Як повідомили у розвідці, на судах знаходився екіпаж і було завантажено броньовану техніку, зокрема, БТР-82.

Малий десантний корабель класу «серна» має високу швидкість, вміщує до 45 тонн вантажу та 92 особи збройного десанту. Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти чи евакуації.

А ще держава-агресор активно використовувала такі катери під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту.

Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси «тор-м2» для мобільного прикриття свого угруповання на острові та Чорному морі.

А в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил безпеки та оборони України, такі катери із ЗРК на борту служили для загарбників прикриттям кораблів ЧФ росії на рейдах.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати