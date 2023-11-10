У Криму вражені катери, які прикривали чорноморський флот росіян (відео)

Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало ураження малих десантних кораблів проекту 11770 року у Криму.

Читайте також: У Севастополя атаковано два російські кораблі: українські спецслужби повідомили деталі

Як повідомили у розвідці, на судах знаходився екіпаж і було завантажено броньовану техніку, зокрема, БТР-82.

Малий десантний корабель класу «серна» має високу швидкість, вміщує до 45 тонн вантажу та 92 особи збройного десанту. Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти чи евакуації.

А ще держава-агресор активно використовувала такі катери під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту.

Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси «тор-м2» для мобільного прикриття свого угруповання на острові та Чорному морі.

А в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил безпеки та оборони України, такі катери із ЗРК на борту служили для загарбників прикриттям кораблів ЧФ росії на рейдах.