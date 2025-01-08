В Ізмаїлі під колесами «Хонди» загинула дівчинка-підліток

Сьогодні увечері, 8 січня 2025 року, у місті Ізмаїлі Одеської області сталася смертельна ДТП – під колесами іномарки загинула 16-річна дівчинка.
Про подію повідомили у прес-службі обласного управління поліції.
Попередньо поліцейські встановили, що близько 20:00 години на проспекті Незалежності 30-річний водій автомобіля Honda здійснив наїзд на 16-річну дівчину, коли вона перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.
Від отриманих травм дівчинка загинула.
Наразі в поліції встановлюють обставини події. Водія перевірили на стан сп’яніння – з’ясувалося, що він був тверезий.
На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та патрульні.
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