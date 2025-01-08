В Ізмаїлі під колесами «Хонди» загинула дівчинка-підліток

Про подію повідомили у прес-службі обласного управління поліції.

Попередньо поліцейські встановили, що близько 20:00 години на проспекті Незалежності 30-річний водій автомобіля Honda здійснив наїзд на 16-річну дівчину, коли вона перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Від отриманих травм дівчинка загинула.

Наразі в поліції встановлюють обставини події. Водія перевірили на стан сп’яніння – з’ясувалося, що він був тверезий.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та патрульні.

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