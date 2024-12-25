Новини Одеси та Одеської області

Під Одесою джип на смерть збив пішохода

Під Одесою джип на смерть збив пішохода

На трасі Київ – Одеса біля села Болгарка Одеського району сталася ДТП, унаслідок якої загинув пішохід.

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Автопригода сталася близько 18-ї години вівторка, 24 грудня, повідомили в поліції Одеської області.

Попередньо встановлено, що 41-річний водій автомобіля «SSANG YONG», рухаючись у бік Одеси, збив чоловіка, який перебігав проїжджу частину дороги у невстановленому та неосвітленому місці.

Від отриманих травм пішохід загинув. Його особу встановлюють.

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автопригода в Одеському районі

На місці події працювала слідчо-оперативна група, слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Встановлюються повні обставини події.

 

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