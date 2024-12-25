Під Одесою джип на смерть збив пішохода

На трасі Київ – Одеса біля села Болгарка Одеського району сталася ДТП, унаслідок якої загинув пішохід.
Автопригода сталася близько 18-ї години вівторка, 24 грудня, повідомили в поліції Одеської області.
Попередньо встановлено, що 41-річний водій автомобіля «SSANG YONG», рухаючись у бік Одеси, збив чоловіка, який перебігав проїжджу частину дороги у невстановленому та неосвітленому місці.
Від отриманих травм пішохід загинув. Його особу встановлюють.
Читайте також: На Одещині троє дітей загинули від отруєння невідомою речовиною
На місці події працювала слідчо-оперативна група, слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Встановлюються повні обставини події.