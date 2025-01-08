В Измаиле под колесами «Хонды» погибла девочка-подросток

О происшествии сообщили в пресс-службе обласного управления полиции.

Предварительно полицейские установили, что около 20:00 часов на проспекте Независимости 30-летний водитель автомобиля Honda совершил наезд на 16-летнюю девушку, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм девочка погибла.

Сейчас в полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Водителя проверили на состояние опьянения – выяснилось, что он был трезв.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и патрульные.

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