В Ізмаїлі демонтують пам’ятник російському генералу та перейменують групу вулиць

Це рішення стало черговим кроком на шляху деколонізації топоніміки Ізмаїла та позбавлення міста від символів російської імперії, яка протягом століть намагалася нав’язати українському народу свою культуру та історію.

Пам’ятник Тучкову, який був першим градоначальником Ізмаїла після його взяття російськими військами у 1809 році, підпадає під дію Закону України “Про засудження та заборону пропагування російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії”.

Але демонтаж не означає знищення пам’ятки. Її лише приберуть із публічного простору і після закінчення війни експонують в одному з музеїв міста.

“Ми не збираємося руйнувати пам’ятник”, – зазначив заступник міського голови Сергій Лузанов. “Після демонтажу йому буде забезпечено належне зберігання, а після війни ми розглянемо можливість його експонування в одному з музеїв міста.”

Окрім демонтажу пам’ятника, депутати також перейменували низку вулиць та провулків, які носили імена діячів російської імперії та радянського режиму. Нові назви отримали:

вулиця Михайла Бабака – вулиця Повітряних Сил України;

вулиця адмірала Горшкова – вулиця Амвросія Ждахи;

вулиця Мельникова – вулиця Михайла Василюка;

провулок Мельникова – провулок Михайла Василюка;

вулиця Василя Симоненка – вулиця Тимура Куницького;

вулиця Тучкова – вулиця Збройних Сил України;

вулиця адмірала Холостякова – вулиця Національної гвардії України;

вулиця Чайковського – вулиця Василя Симоненка;

вулиця Першотравнева – вулиця Територіальної оборони України;

провулок Першотравневий 1 – провулок Територіальної оборони України 1;

провулок Першотравневий 2 – провулок Територіальної оборони України 2;

провулок Першотравневий 3 – провулок Територіальної оборони України 3.

Це рішення свідчить про чітку позицію Ізмаїльської міської влади щодо деколонізації публічного простору та утвердження української національної ідентичності.

Дуже показовим є напис на пам’ятнику Тучкову, який каже, що саме він заснував місто Ізмаіл, хоча перші відомості про місто з’являються приблизно за 400 років до народження цього російського генерала. Цікаво же й то, що з 1812 по 1856 роки місто мало назву Тучков.

Демонтаж пам’ятників та перейменування вулиць на честь українських героїв та подій є не лише символічним актом, але й практичним кроком на шляху до подолання наслідків російської агресії та утвердження українського суверенітету.

Раніше в місті демонтували пам’ятник іншому російському імперцю – фельдмаршалу Суворову.

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