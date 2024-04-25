В Измаиле демонтируют памятник российскому генералу и переименуют группу улиц

Депутаты Измаильского городского совета на сессии (состоялась 10 апреля 2024) единогласно проголосовали за демонтаж памятника российскому генералу Сергею Тучкову и переименование ряда улиц и переулков города.
Это решение стало очередным шагом на пути деколонизации топонимики Измаила и избавления города от символов российской империи, которая на протяжении веков пыталась навязать украинскому народу свою культуру и историю.
Памятник Тучкову, который был первым градоначальником Измаила после его взятия российскими войсками в 1809 году, подпадает под действие Закона Украины «Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».
Но демонтаж не означает уничтожение памятника. Ее только уберут из публичного пространства и после войны экспонируют в одном из музеев города.
«Мы не собираемся разрушать памятник», – отметил заместитель городского головы Сергей Лузанов. «После демонтажа ему будет обеспечено надлежащее хранение, а после войны мы рассмотрим возможность его экспонирования в одном из музеев города.»
Кроме демонтажа памятника депутаты также переименовали ряд улиц и переулков, которые носили имена деятелей российской империи и советского режима. Новые названия получили:
- улица Михаила Бабака — улица Воздушных Сил Украины;
- улица адмирала Горшкова — улица Амвросия Ждахи;
- улица Мельникова — улица Михаила Василюка;
- переулок Мельникова — переулок Михаила Василюка;
- улица Василия Симоненко — улица Тимура Куницкого;
- улица Тучкова — улица Вооруженных Сил Украины;
- улица адмирала Холостякова — улица Национальной гвардии Украины;
- улица Чайковского — улица Василия Симоненко;
- улица Первомайская — улица Территориальной обороны Украины;
- переулок Первомайский 1 — переулок Территориальной обороны Украины 1;
- переулок Первомайский 2 — переулок Территориальной обороны Украины 2;
- переулок Первомайский 3 — переулок Территориальной обороны Украины 3.
Это решение свидетельствует о четкой позиции Измаильской городской власти относительно деколонизации публичного пространства и утверждения украинской национальной идентичности.
Очень показательна надпись на памятнике Тучкову, который говорит, что именно он основал город Измаил, хотя первые сведения о городе появляются примерно за 400 лет до рождения этого русского генерала. Интересно и то, что с 1812 по 1856 годы город назывался Тучков.
Демонтаж памятников и переименование улиц в честь украинских героев и событий является не только символическим актом, но и практическим шагом на пути преодоления последствий российской агрессии и утверждения украинского суверенитета.
Ранее в городе демонтировали памятник другому российскому имперцу – фельдмаршалу Суворову.
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