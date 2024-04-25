В Измаиле демонтируют памятник российскому генералу и переименуют группу улиц

Это решение стало очередным шагом на пути деколонизации топонимики Измаила и избавления города от символов российской империи, которая на протяжении веков пыталась навязать украинскому народу свою культуру и историю.

Памятник Тучкову, который был первым градоначальником Измаила после его взятия российскими войсками в 1809 году, подпадает под действие Закона Украины «Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

Но демонтаж не означает уничтожение памятника. Ее только уберут из публичного пространства и после войны экспонируют в одном из музеев города.

«Мы не собираемся разрушать памятник», – отметил заместитель городского головы Сергей Лузанов. «После демонтажа ему будет обеспечено надлежащее хранение, а после войны мы рассмотрим возможность его экспонирования в одном из музеев города.»

Кроме демонтажа памятника депутаты также переименовали ряд улиц и переулков, которые носили имена деятелей российской империи и советского режима. Новые названия получили:

улица Михаила Бабака — улица Воздушных Сил Украины;

улица адмирала Горшкова — улица Амвросия Ждахи;

улица Мельникова — улица Михаила Василюка;

переулок Мельникова — переулок Михаила Василюка;

улица Василия Симоненко — улица Тимура Куницкого;

улица Тучкова — улица Вооруженных Сил Украины;

улица адмирала Холостякова — улица Национальной гвардии Украины;

улица Чайковского — улица Василия Симоненко;

улица Первомайская — улица Территориальной обороны Украины;

переулок Первомайский 1 — переулок Территориальной обороны Украины 1;

переулок Первомайский 2 — переулок Территориальной обороны Украины 2;

переулок Первомайский 3 — переулок Территориальной обороны Украины 3.

Это решение свидетельствует о четкой позиции Измаильской городской власти относительно деколонизации публичного пространства и утверждения украинской национальной идентичности.

Очень показательна надпись на памятнике Тучкову, который говорит, что именно он основал город Измаил, хотя первые сведения о городе появляются примерно за 400 лет до рождения этого русского генерала. Интересно и то, что с 1812 по 1856 годы город назывался Тучков.

Демонтаж памятников и переименование улиц в честь украинских героев и событий является не только символическим актом, но и практическим шагом на пути преодоления последствий российской агрессии и утверждения украинского суверенитета.

Ранее в городе демонтировали памятник другому российскому имперцу – фельдмаршалу Суворову.

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