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В Одесі можна в реальному часі дізнатися якість повітря: до проєкту приєднався Політех

В Одесі можна в реальному часі дізнатися якість повітря: до проєкту приєднався Політех

В Україні діє програма з вимірювання якості повітря. Ії дані доступні кожному, хто має доступ до інтернету. Зараз до неї долучилася і Одеська політехника. Як само, та де подивитися дані про якість повітря, читайте в новині від “Одеського Життя”.

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Національний університет «Одеська політехніка» долучився до всеукраїнського та міжнародного проєктів моніторингу атмосферного повітря Одеси в районі розташування вишу. В рамках співпраці з громадською організацією “Save Dnipro” університет отримав сучасний прилад SaveEcoSensor3.0 для вимірювання рівня забруднення пиловими частинками.

До теми: Одеса увійшла в десятку українських міст із найбруднішим повітрям

Прилад працює у режимі реального часу, кожні дві хвилини надаючи нові дані. Мова йде про визнаний індекс якості повітря (AQI), що має шість рівнів безпеки – від «доброго» до «небезпечного». Кожен рівень супроводжується науково обґрунтованими рекомендаціями для населення.  

Дані з приладу відображаються у режимі реального часу на загальнодоступному ресурсі SaveEcoBot, а також представлені на міжнародному екологічному порталі AQICN.org.

Світлана Іванівна Комісаренко
Світлана Комісаренко ПРОФІЛЬ
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