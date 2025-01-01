В Одесі можна в реальному часі дізнатися якість повітря: до проєкту приєднався Політех

Національний університет «Одеська політехніка» долучився до всеукраїнського та міжнародного проєктів моніторингу атмосферного повітря Одеси в районі розташування вишу. В рамках співпраці з громадською організацією “Save Dnipro” університет отримав сучасний прилад SaveEcoSensor3.0 для вимірювання рівня забруднення пиловими частинками.

До теми: Одеса увійшла в десятку українських міст із найбруднішим повітрям

Прилад працює у режимі реального часу, кожні дві хвилини надаючи нові дані. Мова йде про визнаний індекс якості повітря (AQI), що має шість рівнів безпеки – від «доброго» до «небезпечного». Кожен рівень супроводжується науково обґрунтованими рекомендаціями для населення.

Дані з приладу відображаються у режимі реального часу на загальнодоступному ресурсі SaveEcoBot, а також представлені на міжнародному екологічному порталі AQICN.org.