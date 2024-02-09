В «Дії» з’явилась мапа укриттів і можливість повідомити, якщо воно зачинене (відео)

У сервісі «Незламність» мобільного застосунку «Дія» з’явилася інтерактивна карта з укриттями. За допомогою цієї карти користувачі можуть знайти найближче до себе укриття, прокласти маршрут до нього, а також повідомити, якщо воно зачинене. Окрім того, можна оцінити укриття та залишити відгук про нього.

Це оновлення дає можливість людям швидко знайти безпечне місце під час надзвичайної ситуації, а також допомагати іншим користувачам отримувати актуальну інформацію про укриття.

Що з’явилось в сервісі «Незламність»

рейтинг укриття

адресу

скільки людей вміщує

доступ до укриття

вид

фото

Також варто зазначити, що укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в Дії з міркувань безпеки.