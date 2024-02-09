Новини Одеси та Одеської області

В «Дії» з’явилась мапа укриттів і можливість повідомити, якщо воно зачинене (відео)

Нова послуга в «Дії» — мапа укриттів і можливість повідомити, якщо воно зачинене, — повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Телеграм-каналі.

У сервісі «Незламність» мобільного застосунку «Дія» з’явилася інтерактивна карта з укриттями. За допомогою цієї карти користувачі можуть знайти найближче до себе укриття, прокласти маршрут до нього, а також повідомити, якщо воно зачинене. Окрім того, можна оцінити укриття та залишити відгук про нього.

Це оновлення дає можливість людям швидко знайти безпечне місце під час надзвичайної ситуації, а також допомагати іншим користувачам отримувати актуальну інформацію про укриття.

Що з’явилось в сервісі «Незламність»

  • рейтинг укриття 
  • адресу
  • скільки людей вміщує
  • доступ до укриття
  • вид 
  • фото 

Також варто зазначити, що укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в Дії з міркувань безпеки.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати