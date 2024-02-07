Якщо укриття закрите під час тривоги: що робити і кому повідомити

Зачинені під час тривог укриття або необладнані приміщення після двох років війни в Україні час від часу трапляються. Розповідаємо що робити, та як подати скаргу.
Щоб спростити процес подання скарг на неналежну роботу укриттів, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості запустило в «Телеграмі» чат-бот Open Shelter Bot.
Як користуватися Open Shelter Bot
Користуватися чат-ботом просто:
- Увійдіть у месенджер і в пошуковику введіть назву чат-бота або перейдіть за посиланням — open_shelter_bot.
- Відкрийте чат-бот і натисніть на кнопку «Розпочати».
- Напишіть свої ім’я та прізвище і залиште особистий номер телефону.
- Виберіть область, у якій ви перебуваєте, наприклад, Одеська.
- Вкажіть місто і точну адресу укриття або автоматично поділіться адресою, для цього натисніть «Поділитись геолокацією».
- Виберіть причину проблеми: закрите укриття, не впустили, укриття відсутнє, інше.
- Якщо є можливість, сфотографуйте те, з чим пов’язана проблема, наприклад, зачинені двері, неналежний стан чи інше.
- Ось і все, ваше електронне звернення надіслано. Найближчим часом його розглянуть і зв’яжуться з вами за вказаним номером телефону.
Закрите укриття в Одесі: кому повідомити
Нагадуємо, якщо в Одесі під час тривоги укриття було закрите або не підготовлене, повідомте про це на спеціальну гарячу лінію мерії:
- (048) 748-15-09
- (093) 335-30-59
- 15-35 — Єдиний центр звернення громадян