Якщо укриття закрите під час тривоги: що робити і кому повідомити

У шести школах Одеської області побудують нові укриття: хто фінансує проєкт Одеська область стала однією з шести областей, куди Європейська Комісія спрямує 15 мільйонів євро на будівництво шкільних бомбосховищ. Відповідальність за реалізацію проєкту взяв на себе уряд Литви, який виділяє ще 500 тисяч євро. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ