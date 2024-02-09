В «Дії» появилась карта укрытий и возможность сообщить, если оно закрыто (видео)

Новая услуга в «Дії» — карта укрытий и возможность сообщить, если оно закрыто, — сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Телеграм-канале.
В сервисе «Незламність» мобильного приложения «Дія» появилась интерактивная карта с укрытиями. С помощью этой карты пользователи могут найти ближайшее к себе укрытие, проложить маршрут к нему, а также сообщить, если оно закрыто. Кроме того, можно оценить укрытие и оставить отзыв о нем.
Это обновление дает возможность людям быстро найти безопасное место во время чрезвычайной ситуации, а также помогать другим пользователям получать актуальную информацию об укрытии.
Что появилось в сервисе «Незламність»
- рейтинг укрытия
- адрес
- сколько людей вмещает
- доступ к укрытию
- вид
- фото
Также стоит отметить, что укрытия в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях недоступны в Дії по соображениям безопасности.