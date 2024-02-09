Новости Одессы и Одесской области

В «Дії» появилась карта укрытий и возможность сообщить, если оно закрыто (видео)

Новая услуга в «Дії» — карта укрытий и возможность сообщить, если оно закрыто, — сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Телеграм-канале.

В сервисе «Незламність» мобильного приложения «Дія» появилась интерактивная карта с укрытиями. С помощью этой карты пользователи могут найти ближайшее к себе укрытие, проложить маршрут к нему, а также сообщить, если оно закрыто. Кроме того, можно оценить укрытие и оставить отзыв о нем.

Это обновление дает возможность людям быстро найти безопасное место во время чрезвычайной ситуации, а также помогать другим пользователям получать актуальную информацию об укрытии.

Что появилось в сервисе «Незламність»

  • рейтинг укрытия 
  • адрес
  • сколько людей вмещает
  • доступ к укрытию
  • вид 
  • фото 

Также стоит отметить, что укрытия в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях недоступны в Дії по соображениям безопасности.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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