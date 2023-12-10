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В Балтській бібліотеці можна і почитати, і бажання загадати

В Балтській бібліотеці можна і почитати, і бажання загадати

Поки інші сперечаються, чи потрібні зараз ялинки, Балтська публічна бібліотека вирішила подарувати жителям і гостям міста гарний різдвяно-новорічний настрій.

Працівники бібліотеки облаштували чарівну фотозону, яка в ці суворі для країни дні нагадує про магічну силу святок.

Фотозона в Балтской библиотеке

Чарівна фотозона в Балтській бібліотеці

Тут, біля лісової красуні, у розкішному кріслі поруч з імітованим каміном, можна загадати бажання і зафіксувати щасливу мить на згадку. Адже у ці дні здійснюються найсміливіші мрії і трапляються дива.

А білі і сині кольори, якими сяє ялинка, символізують благо і чистоту і разом із білими Янголами сурмлять про мир, що обов’язково настане в Україні.

На фото: відвідувачі пригощаються і загадують бажання

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Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ

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