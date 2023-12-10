В Балтській бібліотеці можна і почитати, і бажання загадати

Працівники бібліотеки облаштували чарівну фотозону, яка в ці суворі для країни дні нагадує про магічну силу святок.

Тут, біля лісової красуні, у розкішному кріслі поруч з імітованим каміном, можна загадати бажання і зафіксувати щасливу мить на згадку. Адже у ці дні здійснюються найсміливіші мрії і трапляються дива.

А білі і сині кольори, якими сяє ялинка, символізують благо і чистоту і разом із білими Янголами сурмлять про мир, що обов’язково настане в Україні.

На фото: відвідувачі пригощаються і загадують бажання