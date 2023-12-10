Новости Одессы и Одесской области

В Балтской библиотеке можно и почитать, и желание загадать

В Балтской библиотеке можно и почитать, и желание загадать

Пока другие спорят, нужны ли сейчас елки, Балтская публичная библиотека решила подарить жителям и гостям города хорошее рождественско-новогоднее настроение.

Работники библиотеки обустроили волшебную фотозону, которая в эти суровые для страны дни напоминает о магической силе праздника.

Фотозона в Балтской библиотеке

Чудесная фотозона в Балтской библиотеке

Здесь, у лесной красавицы, в роскошном кресле рядом с имитированным камином, можно загадать желание и зафиксировать счастливый миг в память. Ведь в эти дни сбываются самые смелые мечты и случаются чудеса.

А белые и синие цвета, которыми сияет елка, символизируют благо и чистоту и вместе с белыми Ангелами трубят о мире, который обязательно наступит в Украине.

На фото: посетители угощаются и загадывают желания

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Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ

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