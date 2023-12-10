В Балтской библиотеке можно и почитать, и желание загадать

Работники библиотеки обустроили волшебную фотозону, которая в эти суровые для страны дни напоминает о магической силе праздника.

Здесь, у лесной красавицы, в роскошном кресле рядом с имитированным камином, можно загадать желание и зафиксировать счастливый миг в память. Ведь в эти дни сбываются самые смелые мечты и случаются чудеса.

А белые и синие цвета, которыми сияет елка, символизируют благо и чистоту и вместе с белыми Ангелами трубят о мире, который обязательно наступит в Украине.

На фото: посетители угощаются и загадывают желания