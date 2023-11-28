У зруйнованому будинку на Базарній продовжують жити люди: як влада вирішує проблему

Практично повністю зруйнований будинок на Базарній, 93, крім того, що є пам’яткою історії, знаходиться в буферній зоні ЮНЕСКО, що охороняється. Це створює законодавчі проблеми для вирішення подальшої його долі. Про це під час брифінгу у мерії розповів заступник міського голови Борис Філатов.

Будинок достатньо давно був підтверджений як аварійний. Є відповідні висновки та дослідження щодо цього. Є питання в тому, що він є пам’яткою, а з точки зору законодавства з пам’ятниками не все так просто. Законодавче замкнене коло. З одного боку, аварійний будинок не можна фінансувати, а з іншого боку – це пам’ятка. Тому зараз наш профільний департамент охорони пам’яток співпрацює з міністерством культури для того, щоб зняти його з реєстру і ми могли, відселивши жителів його демонтувати, – повідомив Борис Філатов.

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Нині у будинку проживає п’ять сімей. Вчора було проведено нараду з головою Приморської адміністрації Одеси Маратом Корольовим та надано доручення знайти маневровий житловий фонд чи інші можливості в інших районах міста для переселення цих людей.

Маневровий житловий фонд – це житло, надане інвестором-забудовником власним коштом, воно призначене для тимчасового проживання громадян на час проведення реконструкції житла застарілого житлового фонду.

Але зараз внесено зміни до закону і місто не має права, як це було раніше, мати 10% площ, що здаються в новобудовах, щоб використовувати ці приміщення для тимчасового перебування городян, переселених з аварійних будинків. Тому було надано відповідне доручення главам інших адміністрацій міста, щоб вони у співпраці з головою Приморської адміністрації разом знайшли можливість відселити з аварійного будинку п’ять сімей.

За словами віцемера, не всі мешканці будинку бажають відселятися.

Але жителів ми будемо відселяти. Це сто відсотково! Бо іншого виходу немає. У нас є квартири або житловий фонд. Я дав доручення всім главам адміністрацій, щоб вони підняли статистику та подивились, де є вільні квартири для того, щоб піти до людей та чітко запропонувати їм локації. Така статистика повинна буди вже сьогодні, в гіршому випадку завтра, – наголосив Філатов

Вже з готовими пропозиціями голова Приморської адміністрації має особисто поспілкуватися з мешканцями аварійного будинку та після цього вирішувати їхню подальшу долю.