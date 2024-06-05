В Аркадии продолжаются поиски полицейской из Ровно, которую смыло в море

В Аркадии продолжаются поиски полицейской из Ровно, которую смыло в море

Водолазы продолжают поиски 20-летней полицейской из Ровно, которую в воскресенье вечером 2 июня смыло волной с пирса в Аркадии.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, водолазы обследовали уже 15000 кв. м акватории Черного моря. В понедельник спасатели обнаружили в воде обувь девушки.

водолазы

Поисковая операция продолжается.

водолазы

Напомним, 20-летняя полицейская из Ровно вместе с коллегами приехала в Одессу на отдых 1 июня. В воскресенье они пошли гулять в Аркадию, где девушка решила сфотографироваться на пирсе. Там ее накрыла штормовая волна и сбила с ног, а следующая — смыла в море.

На видео — момент падения с пирса

Фото аватара
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