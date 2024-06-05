В Аркадии продолжаются поиски полицейской из Ровно, которую смыло в море

Водолазы продолжают поиски 20-летней полицейской из Ровно, которую в воскресенье вечером 2 июня смыло волной с пирса в Аркадии.
Как сообщили в областном управлении ГСЧС, водолазы обследовали уже 15000 кв. м акватории Черного моря. В понедельник спасатели обнаружили в воде обувь девушки.
Поисковая операция продолжается.
Напомним, 20-летняя полицейская из Ровно вместе с коллегами приехала в Одессу на отдых 1 июня. В воскресенье они пошли гулять в Аркадию, где девушка решила сфотографироваться на пирсе. Там ее накрыла штормовая волна и сбила с ног, а следующая — смыла в море.
На видео — момент падения с пирса