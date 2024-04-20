Російська ракета зруйнувала приватні будинки в Одесі: є постраждалі (фото) (ОНОВЛЕНО)

Нагадаємо, сьогодні після 16:00 в Одесі пролунав черговий, далеко не перший день, сигнал повітряної тривоги. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про пуск керованої авіаційної ракети у бік Чорноморська. І вже за кілька хвилин одесити почули потужний вибух.

За даними ОВА, внаслідок чергового ракетного удару по Одесі виникли пожежі у приватному секторі. Зруйновано житлові будинки, в одному з яких були жінка з дитиною. Їх удалося врятувати.

Наразі відомо, що постраждали двоє дорослих та дитина. У дорослих легкі поранення від госпіталізації вони відмовилися. А трирічну дитину довелося відвезти до лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

На місці «прильоту» працюють рятувальники та комунальні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

Також Кіпер оприлюднив фото наслідків «прильоту»:

ОНОВЛЕНО:

Як повідомили у Силах оборони півдня України, сьогодні у другій половині дня 20 квітня російські окупаційні війська знову завдали ударів по Одещині ракетами, ймовірно Х-59, з літака тактичної авіації з акваторії Чорного моря.

Силами протиповітряної оборони знищено 3 ракети.

Внаслідок падіння уламків збитих ракет виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували.

Пошкоджено 4 приватні будинки та газопровід. Один приватний житловий будинок зруйновано.

Постраждали 5 людей, одна госпіталізована. Три особи від госпіталізації відмовилися.

Як повідомляло раніше «Одеське життя» сьогодні на світанку ворог направив у бік Одеської області керовані авіаційні ракети Х-59 з літаків тактичної авіації. Обидві цілі було знищено в акваторії Чорного моря.

Через деякий час ворог наніс удар по Одесі балістичною ракетою. Вражений інфраструктурний об’єкт. Інформація про постраждалих не надходила.