Рашисти «привітали» одеситів із неділею новою порцією балістики: є «приліт»

Сигнал повітряної тривоги пролунав приблизно о 13.13. І вже через пару минул пролунав вибух – його виразно чули мешканці мікрорайону Таїрова.

Пізніше Телеграм-канали почали писати про можливий приліт під Чорноморськом.

Також повідомляється про присутність над морем ворожого дрона-розвідника, яким, цілком можливо, «працюватимуть» наші сили протиповітряної оборони.

Наразі загроза балістики залишається чинною, і тому одеситам бажано перебувати в укриттях до відбою.

Офіційна інформація від військових поки що не надходила.

Нагадаємо, у суботу, 20 квітня 2024 року, у другій половині дня ворог завдав по Одесі ракетного удару. Внаслідок цього було пошкоджено 4 приватних. будинки та газопровід в Хаджибеївському районі міста, а один приватний житловий будинок повністю зруйнований. Постраждали вісім людей, серед яких двоє дітей 3 та 4 років.