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Рашисти «привітали» одеситів із неділею новою порцією балістики: є «приліт»

Рашисти «привітали» одеситів із неділею новою порцією балістики: є «приліт»

Сьогодні вдень, у неділю, 21 квітня 2024 року, російські терористи, мабуть, вирішили не залишати одеситів у спокої та знову вдарили балістикою. Містяни почули потужний вибух, а потім помітили стовп диму – не виключено «приліт».

Сигнал повітряної тривоги пролунав приблизно о 13.13. І вже через пару минул пролунав вибух – його виразно чули мешканці мікрорайону Таїрова.

Пізніше Телеграм-канали почали писати про можливий приліт під Чорноморськом.

Також повідомляється про присутність над морем ворожого дрона-розвідника, яким, цілком можливо, «працюватимуть» наші сили протиповітряної оборони.

Наразі загроза балістики залишається чинною, і тому одеситам бажано перебувати в укриттях до відбою.

Офіційна інформація від військових поки що не надходила.

Нагадаємо, у суботу, 20 квітня 2024 року, у другій половині дня ворог завдав по Одесі ракетного удару. Внаслідок цього було пошкоджено 4 приватних. будинки та газопровід в Хаджибеївському районі міста, а один приватний житловий будинок повністю зруйнований. Постраждали вісім людей, серед яких двоє дітей 3 та 4 років.

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