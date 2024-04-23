Унаслідок нічної атаки в Одесі зруйновано житлові будинки: є постраждалі (ОНОВЛЕНО)

Рашисти атакували Одещину кількома хвилями ударних дронів. Під час чергової хвилі безпілотники здійснили захід через Дністровський лиман з боку Таїрова. У місті пролунали постріли та сильний вибух. Після цього з’явилися повідомлення про пожежу.

Керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено житлові будинки, сталося загоряння. Нашим рятувальникам вдалося врятувати 34 людини, зокрема 3 дітей.

Поранення дістали 7 осіб, із них 2 – діти. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Усі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків. Черговий злочин росіян проти цивільного населення фіксують правоохоронці.

За інформацією Повітряних сил України, цієї ночі захисниками неба збито 15 із 16 “шахедів” у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.

Вихідні дні для одеситів і жителів області минули під звуки тривог і вибухів. Після ракетних атак рашисти продовжили нічний терор дронами. У ніч на понеділок, 22 квітня, ворог спрямував групу з семи “шахедів” з тимчасово окупованого Криму на Одещину. Під удар потрапило фермерське господарство.

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В Одесі кількість постраждалих зросла до 9 осіб, з яких 4 дитини. Це діти 12 і 9 років та двоє малюків, яким немає й року. Троє дорослих госпіталізовані до медзакладів міста, вони в стані середнього ступеня тяжкості, ще двоє відмовилися від госпіталізації, отримавши всю необхідну допомогу на місці.

Четверо дітей також у стані середнього ступеня тяжкості в лікарні. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

На місці розгорнуто оперативний пункт обігріву. До ліквідації пожежі та розбору завалів від ДСНС залучали 10 одиниць техніки та 42 рятувальники.