Одесу атакували з повітря: чути стрілянину і гучні вибухи

Сигнал повітряної тривоги пролунав у місті о 1:33 ночі і вже за п’ять хвилин на околицях Одеси почулися перші постріли. Мобільні вогневі групи зустріли супротивника вогнем із зенітних кулеметів.

Також у ньому приєдналася зенітна артилерія – улюбленці одеситів, установки “Гепард”.

За даними моніторингових телеграм-каналів, безпілотники заходили на місто з півночі – міста Южного, і через селище Котовського намагалися летіти у бік центру Одеси.

Після інтенсивної стрілянини було чути кілька вибухів (збиття чи прильоти), потім стало тихо. Атака першої хвилі тривала менше півгодини. Чи буде повторення, поки що невідомо. Як немає ще інформації про влучення, можливі постраждалі та руйнування.