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Унаслідок нічної атаки дронів тисячі жителів Одеської області залишилися без світла

Унаслідок нічної атаки дронів тисячі жителів Одеської області залишилися без світла

У ніч на 3 жовтня росія знову атакувала Одещину дронами-камікадзе – один із них пошкодив лінію електропередачі. Загиблих і постраждалих немає, але понад дві тисячі абонентів у Березівському районі досі залишаються без світла.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер,

Один із «шахедів» упав на територію кладовища в Березівському районі без подальшого загоряння. Інший, під час падіння, пошкодив лінії електропередач.

Станом на зараз понад дві тисячі абонентів у Березівському районі залишаються без електропостачання.

«Наші енергетики з ночі працюють без перерви і вже заживили понад три тисячі абонентів. Працюватимуть і надалі, поки світло не з’явиться в кожному будинку», – повідомив Олег Кіпер.

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Ворог постійно атакує Одеський регіон ракетами та дронами. Учора, 2 жовтня, ворог укотре завдав удару дронами по півдню Одеської області. Унаслідок обстрілу в Ізмаїльському районі виникла пожежа, горіли вантажівки, постраждали двоє людей.

 

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