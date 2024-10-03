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В результате ночной атаки дронов тысячи жителей Одесской области остались без света

В результате ночной атаки дронов тысячи жителей Одесской области остались без света

В ночь на 3 октября россия снова атаковала Одесскую область дронами-камикадзе — один из них повредил линию электропередачи. Погибших и пострадавших нет, но более двух тысяч абонентов в Березовском районе до сих пор остаются без света.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер,

Один из «шахедов» упал на территорию кладбища в Березовском районе без последующего возгорания. Другой, при падении, повредил линии электропередач.

По состоянию на сейчас более двух тысяч абонентов в Березовском районе остаются без электроснабжения.

«Наши энергетики с ночи работают без перерыва и уже запитали более трех тысяч абонентов. Будут работать и в дальнейшем, пока свет не появится в каждом доме», — сообщил Олег Кипер.

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Враг постоянно атакует Одесский регион ракетами и дронами. Вчера, 2 октября, враг в очередной раз нанес удар дронами по югу Одесской области. В результате обстрела в Измаильском районе возник пожар, горели грузовики, пострадали два человека.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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