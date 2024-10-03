Новини Одеси та Одеської області

Багато одеситів 3 жовтня проведуть день без світла: перелік адрес

Багато одеситів 3 жовтня проведуть день без світла: перелік адрес

У четвер, 3 жовтня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • 2а, 3а, 7а, 9а Пересипська, 9-50,
  • В. Бувалкіна (Генерала Бочарова), 18-28,
  • Караїмська (Зорінська), 20-30,
  • Грушевського, 6-39,
  • Селищна, 19-35,
  • пров. Селищний, 3-11,
  • пр. Зелений, 2-31,
  • Балтська дор., 28,
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3-10,
  • Каришковського, 2-60,
  • пров. 1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1-47,
  • С.Палія, 74-78,
  • Жевахова гора, 3-81,
  • Ринкова, 7,
  • Локомотивна, 1-27,
  • Ж.Кюрі, 26,
  • пров. Іспанський, 1-17,
  • Вітчизняна, 3-34,
  • пров. 1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10-й, 13й Чорноморський,
  • Іспанська, 10-36,
  • Паркова, 66-81,
  • Саймона Літмана (Пестеля), 1-57,
  • Самодіяльна, 2-34,
  • Марсельська, 31,
  • Поштова, 39-86,
  • Промислова, 1-125,
  • Радіальна, 1-4,
  • Хімічна, 1-12,
  • Деревообробна, 1-86,
  • пров. 1й, 2й, 3й Деревообробний, 1-27,
  • Міцкевича, 9,
  • Рельєфна, 1-27,
  • 39-а,40-а лінія на ж/м,
  • Перемоги, 47-87,
  • Соляна, 4-85,
  • Центральна, 2-36.

Південний РЕМ

Роботи до 15.00:

  • Ак.Корольова, 69-75.

Роботи до 19.00:

  • пров.Аркадіївський, 1-24,
  • пров.Колективний, 1-16,
  • Кільцева, 1-12,
  • пров. Морський, 1-43,
  • Аркадієвська алея, 1-26,
  • пров. 2й Амурський, 1-7,
  • пров.Університетський, 2-7,
  • Січових стрільців (Леваневського), 2/22,
  • Валерія Самофалова (Каманіна), 3-22,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • пров. Морехідний, 6-15,
  • Балтіморська (Посмітного), 9-17,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Фонтанська дор., 106/к.37,40,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Рибальська, 20,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • Абрикосова, 4-105,
  • пров. Абрикосовий, 1-43,
  • Дачна, 4/2,
  • Рівності, 84-195,
  • пров. 1й Рівності, 86, 90, 92, 197.

Центральний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Райдужна, 10-57,
  • Малішевського (Гастелло), 1-55,
  • Овідіопольська дор., 2-6,
  • Вороного, 1-12,
  • Михайлівська, 1-66,
  • пл. Михайлівська, 3-9,
  • Дальницька, 10-53,
  • Фабрична, 1-4,
  • В.Стуса, 2-20,
  • парк Гамова, 7/1,
  • Новікова, 2-41,
  • Головковська, 24-58,
  • С.Ріхтера, 8-150,
  • Мельницька, 3-51,
  • Богуна, 6-21,
  • сквер Гамова, 1-7,
  • Балківська, 106-193,
  • Владислава Домбровського (Желябова), 7-11,
  • Максима Чайки (Строганова), 7-37,
  • Ударників, 7-35, Косяченка, 2-54,
  • Старицького, 2-27, Степова, 1-76,
  • Литовська, 15-57,
  • Іванівський переїзд, 10-11,
  • пров. 2й Степний, 1-10,
  • Евлії Челебі (Онезька), 36-54,
  • Урицького, 9-18,
  • Квіткова, 1-21,
  • пров. Квітковий, 10,
  • Дмитра Іванова (Бабеля),15,
  • Т.Тесс, 3-60,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 1-37,
  • Платанова, 1-126,
  • Радісна, 114, 116,
  • Клименка, 25, 33в,
  • пров. 1й,2й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузьковий, 2/2,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • проїзд Бузьковий, 1-6,
  • Тіниста, 9/12,
  • пров. Гранатний, 2-8,
  • Гранатна, 1-25,
  • Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30 -152,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
  • пров. Пігрова (пров. Спартаківський), 25,
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63,
  • Ференца Ліста (Єліна),
  • Кордонна, 3-92,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Малиновський, 7,
  • Квітнева, 1-33,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
  • Сільська, 7-44, Туристська, 1-19,
  • Ближні Млини (Кондренка), 1- 99,
  • пров. Короткий, 2-4,
  • Текстильників, 1-14,
  • пров. Мостовий, 1-4,
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63,
  • пров. Парашутний, 1, 1б,
  • пров. Туристський, 2-12.
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