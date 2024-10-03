Багато одеситів 3 жовтня проведуть день без світла: перелік адрес

У четвер, 3 жовтня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00:
- 2а, 3а, 7а, 9а Пересипська, 9-50,
- В. Бувалкіна (Генерала Бочарова), 18-28,
- Караїмська (Зорінська), 20-30,
- Грушевського, 6-39,
- Селищна, 19-35,
- пров. Селищний, 3-11,
- пр. Зелений, 2-31,
- Балтська дор., 28,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
- пров. Савранський (Більшовицький), 3-10,
- Каришковського, 2-60,
- пров. 1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1-47,
- С.Палія, 74-78,
- Жевахова гора, 3-81,
- Ринкова, 7,
- Локомотивна, 1-27,
- Ж.Кюрі, 26,
- пров. Іспанський, 1-17,
- Вітчизняна, 3-34,
- пров. 1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10-й, 13й Чорноморський,
- Іспанська, 10-36,
- Паркова, 66-81,
- Саймона Літмана (Пестеля), 1-57,
- Самодіяльна, 2-34,
- Марсельська, 31,
- Поштова, 39-86,
- Промислова, 1-125,
- Радіальна, 1-4,
- Хімічна, 1-12,
- Деревообробна, 1-86,
- пров. 1й, 2й, 3й Деревообробний, 1-27,
- Міцкевича, 9,
- Рельєфна, 1-27,
- 39-а,40-а лінія на ж/м,
- Перемоги, 47-87,
- Соляна, 4-85,
- Центральна, 2-36.
Південний РЕМ
Роботи до 15.00:
- Ак.Корольова, 69-75.
Роботи до 19.00:
- пров.Аркадіївський, 1-24,
- пров.Колективний, 1-16,
- Кільцева, 1-12,
- пров. Морський, 1-43,
- Аркадієвська алея, 1-26,
- пров. 2й Амурський, 1-7,
- пров.Університетський, 2-7,
- Січових стрільців (Леваневського), 2/22,
- Валерія Самофалова (Каманіна), 3-22,
- пров. Янтарний, 6-8,
- пров. Морехідний, 6-15,
- Балтіморська (Посмітного), 9-17,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Фонтанська дор., 106/к.37,40,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Рибальська, 20,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- Абрикосова, 4-105,
- пров. Абрикосовий, 1-43,
- Дачна, 4/2,
- Рівності, 84-195,
- пров. 1й Рівності, 86, 90, 92, 197.
Центральний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Райдужна, 10-57,
- Малішевського (Гастелло), 1-55,
- Овідіопольська дор., 2-6,
- Вороного, 1-12,
- Михайлівська, 1-66,
- пл. Михайлівська, 3-9,
- Дальницька, 10-53,
- Фабрична, 1-4,
- В.Стуса, 2-20,
- парк Гамова, 7/1,
- Новікова, 2-41,
- Головковська, 24-58,
- С.Ріхтера, 8-150,
- Мельницька, 3-51,
- Богуна, 6-21,
- сквер Гамова, 1-7,
- Балківська, 106-193,
- Владислава Домбровського (Желябова), 7-11,
- Максима Чайки (Строганова), 7-37,
- Ударників, 7-35, Косяченка, 2-54,
- Старицького, 2-27, Степова, 1-76,
- Литовська, 15-57,
- Іванівський переїзд, 10-11,
- пров. 2й Степний, 1-10,
- Евлії Челебі (Онезька), 36-54,
- Урицького, 9-18,
- Квіткова, 1-21,
- пров. Квітковий, 10,
- Дмитра Іванова (Бабеля),15,
- Т.Тесс, 3-60,
- Ольги Благовидової (Кострова), 1-37,
- Платанова, 1-126,
- Радісна, 114, 116,
- Клименка, 25, 33в,
- пров. 1й,2й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузьковий, 2/2,
- пров. Килимовий, 5-9,
- проїзд Бузьковий, 1-6,
- Тіниста, 9/12,
- пров. Гранатний, 2-8,
- Гранатна, 1-25,
- Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30 -152,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
- пров. Пігрова (пров. Спартаківський), 25,
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63,
- Ференца Ліста (Єліна),
- Кордонна, 3-92,
- пров. Кордонний, 1-35,
- пров. Малиновський, 7,
- Квітнева, 1-33,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
- Сільська, 7-44, Туристська, 1-19,
- Ближні Млини (Кондренка), 1- 99,
- пров. Короткий, 2-4,
- Текстильників, 1-14,
- пров. Мостовий, 1-4,
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63,
- пров. Парашутний, 1, 1б,
- пров. Туристський, 2-12.