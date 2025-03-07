Увесь тиждень російські агресори обстрілюють Одеську область, використовуючи ударні безпілотники. Ворог цілиться по об’єктах енергетики та житлових будинках мирних жителів.

6 березня 2025 року не стало винятком. Повітряну тривогу оголосили о 21:17. Приблизно за півгодини перші «Шахеди» наблизилися до одеського узбережжя.

Пізніше мер Чорноморська Василь Гуляєв повідомив, що в місті є пошкодження критичної інфраструктури.

Унаслідок атаки виникли пожежі в трьох приватних житлових будинках. Світло в Чорноморську та прилеглих населених пунктах місцями зникло.

Після опівночі 7 березня через зліт бомбардувальників Ту-95МС було оголошено ракетну небезпеку по всій Україні.

Ближче до 5 ранку в Україну через Сумську область почали залітати ракети.

Повітряні сили повідомляють про масовані удари на Полтавщині, а на заході ракети дісталися навіть до Богородчан на Франківщині через Чернівці. Ракети, за даними Повітряних сил, могли атакувати й сам Івано-Франківськ.

Разом із ракетами різних типів ворог усю ніч атакував безпілотниками. Вибухи прогриміли в Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях і в Харкові.

Уранці міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Росія завдала ударів по енергетиці та газових об’єктах.

Він зазначає, що ситуація в енергосистемі може змінюватися і закликав стежити за офіційними повідомленнями.