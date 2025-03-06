Весь тиждень російські агресори обстрілюють Одещину застосовуючи ударні безпілотники. Ворог цілить по об’єктах енергетики та по житлових будинках мирних мешканців.

6 березня 2025 року не стало виключенням. Повітряну тривогу оголосили о 21:17. Десь через півгодини перші шахеди наблизилися до одеського узбережжя.

Зараз в місті триває робота протиповітряної оборони. Чутно стрілянину та вибухи – захисники одеського неба намагаються збивати дрони доки вони ще над морем, що убезпечити мирних мешканців від падіння уламків.

У відбитті повітряної атаки активну участь беруть також військові моряки. Їхні кораблі також перетворилися на морські точки базування мобільних вогневих груп заради захисту українських міст на узбережжі.

За повідомленнями одеських пабликів, цілями ворога знову є об’єкти енергетичної інфраструктури. На жаль, є влучання. Чорноморськ та деякі райони Одеси залишились без світла.

Нагадаємо, що після атаки дронів 5 березня світло та опалення зникли в місті Південному. За прогнозами енергетиків на відновлення після пошкоджень знадобиться близько 5 діб.

Також вже тиждень залишаються без електропостачання частини Приморського та Київського районів Одеси.