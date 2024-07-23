У піковий сезон поїзд із Києва до Одеси курсуватиме частіше: розклад

Про це повідомляє пресслужба українського перевізника.

Поїзд Інтерсіті за маршрутом Київ – Одеса запустили два тижні тому і за цей час у компанії побачили “сталий попит пасажирів на цей напрямок”, тож “Укрзалізниця” знайшла можливості додати рейсів до Одеси, гнучко оперуючи рухомим складом залізниці.

Тож відзавтра Інтерсіті до Одеси курсуватиме додатково 24, 30 липня, а також – 1, 7, 13, 15, 21, 27 та 29 серпня за таким графіком:

відправлення з Києва о 6:03, прибуття до Одеси – о 13:34;

зворотний рейс з Одеси відправлятиметься о 14:20 і прибуватиме до Києва о 21:54.

У ці дні на маршруті курсуватиме поїзд українського виробництва Тарпан, що дасть змогу приблизно на 50% збільшити пропозицію місць на цьому напрямку порівняно зі звичайними рейсами.

Квитки на рейси традиційно будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, у чат-боті та в касах вокзалів.

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