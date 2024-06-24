Зі Львова до Одеси курсуватиме новий потяг

Зі Львова до Одеси курсуватиме новий потяг

Новий потяг зі Львова до Одеси отримав номер 168/167. Він буде денним з сидячими місцями. Про це повідомили у самій компанії «Укрзалізниця».

Скільки коштують квитки

  • На рейс зі Львова до Одеси — 932,71 грн.
  • На рейс з Одеси до Львова — 932,71 грн.

Який розклад потяга

Зі Львова виїзд о 07:23. Прибуття до Одеси – о 18:19.

З Одеси виїзд о 08:03. Прибуття до Львова – о 18:40.

Де купити квитки

Купити квитки можна декількома засобами:

  • у застосунку «Укрзалізниці»;
  • на сайті;
  • у чат-боті;
  • у касах вокзалів.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk