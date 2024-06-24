Зі Львова до Одеси курсуватиме новий потяг

Новий потяг зі Львова до Одеси отримав номер 168/167. Він буде денним з сидячими місцями. Про це повідомили у самій компанії «Укрзалізниця».
Скільки коштують квитки
- На рейс зі Львова до Одеси — 932,71 грн.
- На рейс з Одеси до Львова — 932,71 грн.
Який розклад потяга
Зі Львова виїзд о 07:23. Прибуття до Одеси – о 18:19.
З Одеси виїзд о 08:03. Прибуття до Львова – о 18:40.
Де купити квитки
Купити квитки можна декількома засобами:
- у застосунку «Укрзалізниці»;
- на сайті;
- у чат-боті;
- у касах вокзалів.