Укрзализныця назначает дополнительные рейсы между Одессой и Киевом

Укрзализныця назначает дополнительные рейсы Интерсити+ между Одессой и Киевом. Билеты на поезд №761/762 уже в продаже.
Об этом сегодня , 15 августа, сообщили в компании перевозчика.
Поезд №761/762 будет отправляться по отдельным датам из столицы в 06:03, а из Одессы — в 14:20.
Маршрутом будет курсировать межрегиональный двухсистемный поезд «Тарпан», который этим летом празднует ровно 10 лет эксплуатации и прошел плановый ремонт.
Билеты уже в приложении Укрзализныци.
Ранее из Львова в Одессу запустили дневной маршрут с сидячими местами.
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