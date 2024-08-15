Укрзализныця назначает дополнительные рейсы между Одессой и Киевом

Об этом сегодня , 15 августа, сообщили в компании перевозчика.

Поезд №761/762 будет отправляться по отдельным датам из столицы в 06:03, а из Одессы — в 14:20.

Маршрутом будет курсировать межрегиональный двухсистемный поезд «Тарпан», который этим летом празднует ровно 10 лет эксплуатации и прошел плановый ремонт.

Билеты уже в приложении Укрзализныци.

Ранее из Львова в Одессу запустили дневной маршрут с сидячими местами.

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