Новости Одессы и Одесской области

Укрзализныця назначает дополнительные рейсы между Одессой и Киевом

Укрзализныця назначает дополнительные рейсы между Одессой и Киевом

Укрзализныця назначает дополнительные рейсы Интерсити+ между Одессой и Киевом. Билеты на поезд №761/762 уже в продаже.

Об этом сегодня , 15 августа, сообщили в компании перевозчика.

Поезд №761/762 будет отправляться по отдельным датам из столицы в 06:03, а из Одессы — в 14:20.

Маршрутом будет курсировать межрегиональный двухсистемный поезд «Тарпан», который этим летом празднует ровно 10 лет эксплуатации и прошел плановый ремонт.

Билеты уже в приложении Укрзализныци.

Ранее из Львова в Одессу запустили дневной маршрут с сидячими местами.

Вы также можете узнать: Что делать пассажиру, который опоздал на поезд из-за тревоги: ответ «Укрзализныци»

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