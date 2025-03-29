Прогноз погоди в Одесі на 30 березня
В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Невеликий дощ.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 8-10°С тепла, вдень вона підніметься до 11-13°С.
Нагадаємо, у ніч із суботи, 29 березня, на неділю, 30 березня 2025 року, Україна перейде на літній час. О 3:00 ночі стрілки годинників потрібно буде перевести на годину вперед.
Прогноз погоди в Одеській області на 30 березня
По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі місцями помірний.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с, у першій половині ночі місцями пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 5-10°С тепла, вдень 11-16°С.
На автошляхах області вночі та вранці місцями імла, видимість 1-2 км.
Як повідомлялося раніше, сьогодні, 29 березня, у другій половині дня південні регіони України, зокрема Одеську область, накриє пилова буря.
Фото Марії Котової