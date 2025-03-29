Одесса, Приморский бульвар
Приморський бульвар

Прогноз погоди в Одесі на 30 березня

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В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Невеликий дощ.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 8-10°С тепла, вдень вона підніметься до 11-13°С.

Нагадаємо, у ніч із суботи, 29 березня, на неділю, 30 березня 2025 року, Україна перейде на літній час. О 3:00 ночі стрілки годинників потрібно буде перевести на годину вперед.

Прогноз погоди в Одеській області на 30 березня

По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі місцями помірний.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, у першій половині ночі місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 5-10°С тепла, вдень 11-16°С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями імла, видимість 1-2 км.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 29 березня, у другій половині дня південні регіони України, зокрема Одеську область, накриє пилова буря.

Фото Марії Котової

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