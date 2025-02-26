Про це йдеться в аналітиці ресурсу Опендатабот.

Із 735 тис. відкритих торік прострочених штрафів за порушення ПДР, 37% так і не було сплачено. Загалом у реєстрі налічується 1,8 млн. штрафів станом на кінець минулого року.

Понад 10% усіх боргів за несплачені штрафи зафіксували на Дніпропетровщині. Майже стільки ж – відкрито в столиці. Трійку лідерів закриває Одеська область – 7,8%.

83% боржників за штрафами ПДР торік – чоловіки. Водночас частка порушень серед жінок зростає рік від року.

За останній рік у всіх областях, крім Харківської, відбувся приріст порушень ПДР. На третину боргів стало більше торік, а порівняно з періодом напередодні повномасштабної – аж у 2,4 раза. Найсуттєвіше зросли показники Тернопільщини – на 81% та в Івано-Франківській області – 60%.

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