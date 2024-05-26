Наскільки збільшать штрафи за ухилення від мобілізації

Хто такі резервісти ЗСУ та чим відрізняються від військовозобов’язаних 18 травня в Україні відзначається День резервіста. Резервісти – це люди, які мали досвід військової служби, але потім її залишили з умою, що у випадку необхідності мають негайно на неї повернутися. Але з 2024 року відмінено призов, тому резерв буде формуватися інакше. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Набрав чинності Закон про мобілізацію: як оновити дані без відвідування ТЦК і де завантажити потрібний додаток Сьогодні, 18 травня 2024 року, набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким військовозобов’язані українці віком 18-60 років протягом 60 днів мають оновити облікові дані. І щоб не довелося стояти в чергах та зручно виконати норму закону без відвідування ТЦК, Міністерство цифрової трансформації України пропонує військовозобов’язаним оновити військово-облікові дані в ЦНАПі. Крім того, вже доступний для завантаження мобільний додаток «Резерв +». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ