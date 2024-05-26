Наскільки збільшать штрафи за ухилення від мобілізації

9 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу про посилення відповідальності за військові правопорушення», згідно якому закріплено збільшення штрафів для тих, хто ухиляється від мобілізації.
Суми штрафів будуть такими:
За порушення правил військового обліку:
- у мирний час – від 3400 до 5100 гривень, за повторне порушення протягом року – від 5100 до 8500 гривень;
- у воєнний час – від 17000 до 25500 гривень.
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За порушення законодавства про оборону та мобілізацію:
- у мирний час – від 5100 до 8500 гривень – для громадян; від 17000 до 34000 гривень – для посадових та юридичних осіб;
- у воєнний час – від 17000 до 25500 гривень – для громадян, від 34000 до 59500 гривень – для посадових та юридичних осіб.
Закон має набути чинності за місяць після того, як його підпише президент.
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