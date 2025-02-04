Раніше повідомлення про неправильне паркування водії знаходили під склоочисником автомобіля. А тепер інформацію про порушення можна отримати через мобільний застосунок «Штрафи UA». Сервіс допоможе уникнути втрати повідомлення або несвоєчасної оплати штрафу та збереже водіїв від проблем із банківськими рахунками чи вилученням авто. Тож зараз через національний застосунок можна отримати та сплатити онлайн:

фотофіксацію;

патрульні штрафи;

штрафи за паркування;

пішохідні штрафи;

WIM-штраф (за порушення вагових норм).

Дані про штрафи завантажуються з відкритих реєстрів МВС та інспекції з паркування, тому введення особистої інформації безпечне. Користуватися сервісом просто.

Завантажте застосунок «Штрафи UA» на свій смартфон. Пройдіть авторизацію, вказавши особисті дані. Введіть номер транспортного засобу та серію і номер свідоцтва.

У застосунку відразу з’явиться інформація про вас та ваш автомобіль. Якщо вам був нарахований штраф, його можна переглянути та сплатити через застосунок зі знижкою 50% у перші 10 днів.

Також у застосунку можна перевірити та дізнатися деталі оформлення страхового поліса на автомобіль. Для тих, хто наразі керує автівкою в Європі, доступний окремий сервіс для покупки та контролю квитків для платних доріг.

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