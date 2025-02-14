Список корисних копалин Одещини досить значний: нафта, газ і золото, глина, черепашник і навіть сіль. Тільки в морі біля острова Зміїний можна видобути близько 20 мільярдів кубометрів газу. Розробка родовищ може бути дуже перспективною, але для цього потрібні інвестиції. Однак видобуток природних ресурсів завжди має наслідки для довкілля.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів політолог Михайло Шабанов.

– Будь-яка розробка копалин так чи інакше позначається на екології. Має бути думка експерта з цього приводу. Я думаю, що позначиться безумовно. Але знову ж таки, в ситуації, в якій ми перебуваємо, це певна все ж таки безвихідь. На жаль, ми будемо йти на ті умови, які щонайменше прийнятні для нас, для того, щоб зупинити російського агресора. Є кілька варіантів, але всі вони передбачають різні поступки. І те, що пропонує Трамп, у принципі воно прийнятне, – каже політолог.

Перспективи для Одеської області дуже непогані, вважає Михайло Шабанов. Головне, щоб їх можна було реалізувати.

– Інвестиції можуть вкладатися також в інші сфери. Той же туризм, який у принципі цікавий для європейських партнерів, зараз він, можливо, не є таким прибутковим. Не оцінюється в 500 млрд доларів за цю угоду, як визначив Трамп. Але в цьому сенсі туризм в Одеському регіоні є різним і перспективним для європейців, – зазначив політолог.

Однак важливо зберегти баланс між інтересами міжнародних партнерів і розвитком вітчизняного бізнесу.

– Будь-які інвестиції – американські, європейські, азіатські – сприяють економіці. Що їх більше, то краще. Насправді тут важливо зберегти баланс між можливостями наших партнерів і можливістю для наших вітчизняних, – каже Михайло Шабанов.

Як заявив днями президент Володимир Зеленський, Україна готова обговорювати різні варіанти «угоди» зі США щодо доступу до видобутку цінних мінералів на своїй території, якою зацікавився глава Білого Дому Дональд Трамп, і ключовий принцип полягає лише в тому, щоб це був взаємовигідний формат.

Раніше ми писали про те, що Трамп розглядає Одесу як потенціал для інвестицій.