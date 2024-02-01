Українські військові відправили на дно ракетний катер росіян

Подробиці спецоперації розповіли в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Атаку здійснили воїни спецпідрозділу “Group 13”. Унаслідок низки прямих влучань у корпус, “івановець” зазнав ушкоджень, дав крен на корму і затонув.

Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала.

Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.

У ГУР додали, що операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24.

Що відомо про “іванівця”

“Івановець” – великий ракетний катер проєкту 12411 “Молнія”, призначений для знищення бойових надводних кораблів супротивника, десантних і транспортних засобів і суден у морі, пунктах базування, морських угруповань та їхнього прикриття, а також для прикриття своїх кораблів і суден від надводних і повітряних загроз.

Корабель озброєний чотирма протикорабельними ракетами П-270 “Москіт”, розміщеними у двох спарених пускових установках КТ-152, де розміщено трубчасті контейнери, які розташовані один над одним.

Екіпаж судна – 40 осіб.

До складу Чорноморського флоту росії входили чотири таких катери: “Р-60” (бортовий номер 955), “Набережные Челны” (953), “Ивановец” (954) і “Шуя” (962).

Нагадаємо, українською авіацією було потоплено катер КС-701 “Тунець”, на якому були російські військові. Ворог намагався висадитися на чорноморському узбережжі, але був знищений.