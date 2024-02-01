Новини Одеси та Одеської області

Українські військові відправили на дно ракетний катер росіян

Українські військові відправили на дно ракетний катер росіян

У ніч із 31 січня на 1 лютого 2024 року українські військові знищили ракетний катер “Івановець” чорноморського флоту рф. Судно затонуло біля берегів Криму.

Подробиці спецоперації розповіли в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Атаку здійснили воїни спецпідрозділу “Group 13”. Унаслідок низки прямих влучань у корпус, “івановець” зазнав ушкоджень, дав крен на корму і затонув.

Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала.

Читайте також: У Криму знищено ще один “російський військовий корабель”: подробиці (відео)

Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.

У ГУР додали, що операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24.

Що відомо про “іванівця”

“Івановець” – великий ракетний катер проєкту 12411 “Молнія”, призначений для знищення бойових надводних кораблів супротивника, десантних і транспортних засобів і суден у морі, пунктах базування, морських угруповань та їхнього прикриття, а також для прикриття своїх кораблів і суден від надводних і повітряних загроз.

Корабель озброєний чотирма протикорабельними ракетами П-270 “Москіт”, розміщеними у двох спарених пускових установках КТ-152, де розміщено трубчасті контейнери, які розташовані один над одним.

Екіпаж судна – 40 осіб.

До складу Чорноморського флоту росії входили чотири таких катери: “Р-60” (бортовий номер 955), “Набережные Челны” (953), “Ивановец” (954) і “Шуя” (962).

Нагадаємо, українською авіацією було потоплено катер КС-701 “Тунець”, на якому були російські військові. Ворог намагався висадитися на чорноморському узбережжі, але був знищений.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати