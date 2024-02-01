Украинские военные отправили на дно ракетный катер россиян

Подробности спецоперации рассказали в Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. Атаку осуществили воины спецподразделения «Group 13». В результате ряда прямых попаданий в корпус, «ивановец» получил повреждения, дал крен на корму и затонул.

Судя по видео, удары были нанесены надводными дронами.

Поисково-спасательная операция российских оккупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела.

Стоимость утраченного государством-агрессором корабля составляет ориентировочно $60-70 миллионов долларов.

В ГУР добавили, что операция стала возможной при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы United24.

Что известно об «ивановце»

«Ивановец» – большой ракетный катер проекта 12411 “Молния”, предназначенный для уничтожения боевых надводных кораблей противника, десантных и транспортных средств и судов в море, пунктах базирования, морских группировок и их прикрытия, а также для прикрытия своих кораблей и судов от надводных и воздушных угроз.

Корабль вооружен четырьмя противокорабельными ракет П-270 «Москит», размещенных в двух спаренных пусковых установках КТ-152 с находящимися друг над другом трубчатыми контейнерами.

Экипаж судна — 40 человек.

В составе Черноморского флота россии входили четыре таких катера: «Р-60» (бортовой номер 955), «Набережные Челны» (953), «Ивановец» (954) и «Шуя» (962).

Напомним, украинской авиацией был потоплен катер КС-701 “Тунець” на котором были российские военные. Враг пытался высадиться на черноморском побережье, но был уничтожен.