Наказ атакувати ракетою дитячу лікарню «Охматдит» віддав уродженець Одеси

Російському генералу, який командував ракетним ударом по «Охматдиту», заочно повідомили про підозру, повідомляє прес-служба СБУ.

Як з’ясували українські силові структури, на момент обстрілу 8 липня 59-річний Кобилаш обіймав посаду командувача дальньої авіації, а відразу ж після нього стрімко пішов на підвищення і був призначений командувачем військово-повітряних сил Росії.

«За період розслідування СБУ спільно з Офісом Генпрокурора провела колосальну роботу. Ми допитали 112 потерпілих та 50 очевидців, провели вибухотехнічні, судово-медичні та інші експертизи, проаналізували відео з камер відеоспостережень»,

– заявив заступник голови СБУ Сергій Наумюк.

Розслідування встановило, що за наказом Кобилаша 8 липня 2024 року о 9:15 годині російський бомбардувальник-ракетоносій Ту-95МС здійснив пуск ракети Х-101 дитячою лікарнею в Києві.

За словами заступника голови СБУ, обстріл «Охматдиту» здійснила 22-а гвардійська важка бомбардувальна авіаційна дивізія дальньої авіації повітряно-космічних військ росії.

Встановлено, що ворожий літак піднявся в повітря з аеродрому поблизу російського міста Оленегорська, а запуск ракети здійснив над Саратовською областю рф на відстані майже 600 км від кордону України.

З території росії Х-101 увійшла до повітряного простору нашої держави в районі Чернігівщини та почала маневрувати, постійно змінюючи траєкторію польоту через території чотирьох областей.

Це свідчить, що ракета була запрограмована для максимального «обходу» українського ППО та подальшого потрапляння до медустанови, зазначають у СБУ.

Приблизно о 10:45 ракета Х-101 потрапила до відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих та хронічних інтоксикацій лікарні «Охматдит». Тоді загинули 2 особи, серед яких дитячий лікар-нефролог. Ще 35 дістали поранення, з них 9 дітей.

Також від влучення пошкоджені адмінбудівлі, лікувальні, лабораторні та діагностичні корпуси, трансформаторна підстанція, господарські приміщення та станція теплозабезпечення медустанови.

На місці трагедії правоохоронці виявили залишки ворожої ракети з маркуванням, яке свідчить, що воно було виготовлено на базі російського КБ «Райдуга» у другому кварталі 2024 року.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Кобилашу про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, пов’язане з умисним вбивством, скоєне за попередньою змовою групою осіб).

«Кобилаш зараз підозрюваний у скоєнні та інших військових злочинів в Україні. Зокрема, під його керівництвом проводилися обстріли цивільної енергетичної інфраструктури у 2022-2023 роках. У березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Кобилаша якраз за ці військові злочини», – наголосив Сергій Наумюк.

Оскільки військовий злочинець перебуває на території Росії, продовжуються комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.