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Наказ атакувати ракетою дитячу лікарню «Охматдит» віддав уродженець Одеси

Наказ атакувати ракетою дитячу лікарню «Охматдит» віддав уродженець Одеси

Служба безпеки України (СБУ) та Офіс Генерального прокурора встановили особу російського генерала, який командував ракетним ударом по медичному корпусу Національної дитячої лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня 2024 року – ним виявився генерал-лейтенант, уродженець Одеси Сергій Кобилаш.

Російському генералу, який командував ракетним ударом по «Охматдиту», заочно повідомили про підозру, повідомляє прес-служба СБУ.

Як з’ясували українські силові структури, на момент обстрілу 8 липня 59-річний Кобилаш обіймав посаду командувача дальньої авіації, а відразу ж після нього стрімко пішов на підвищення і був призначений командувачем військово-повітряних сил Росії.

Сергій Кобилаш

«За період розслідування СБУ спільно з Офісом Генпрокурора провела колосальну роботу. Ми допитали 112 потерпілих та 50 очевидців, провели вибухотехнічні, судово-медичні та інші експертизи, проаналізували відео з камер відеоспостережень»,

– заявив заступник голови СБУ Сергій Наумюк.

Розслідування встановило, що за наказом Кобилаша 8 липня 2024 року о 9:15 годині російський бомбардувальник-ракетоносій Ту-95МС здійснив пуск ракети Х-101 дитячою лікарнею в Києві.

За словами заступника голови СБУ, обстріл «Охматдиту» здійснила 22-а гвардійська важка бомбардувальна авіаційна дивізія дальньої авіації повітряно-космічних військ росії.

Встановлено, що ворожий літак піднявся в повітря з аеродрому поблизу російського міста Оленегорська, а запуск ракети здійснив над Саратовською областю рф на відстані майже 600 км від кордону України.

З території росії Х-101 увійшла до повітряного простору нашої держави в районі Чернігівщини та почала маневрувати, постійно змінюючи траєкторію польоту через території чотирьох областей.

Це свідчить, що ракета була запрограмована для максимального «обходу» українського ППО та подальшого потрапляння до медустанови, зазначають у СБУ.

Приблизно о 10:45 ракета Х-101 потрапила до відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих та хронічних інтоксикацій лікарні «Охматдит». Тоді загинули 2 особи, серед яких дитячий лікар-нефролог. Ще 35 дістали поранення, з них 9 дітей.

Також від влучення пошкоджені адмінбудівлі, лікувальні, лабораторні та діагностичні корпуси, трансформаторна підстанція, господарські приміщення та станція теплозабезпечення медустанови.

На місці трагедії правоохоронці виявили залишки ворожої ракети з маркуванням, яке свідчить, що воно було виготовлено на базі російського КБ «Райдуга» у другому кварталі 2024 року.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Кобилашу про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, пов’язане з умисним вбивством, скоєне за попередньою змовою групою осіб).

«Кобилаш зараз підозрюваний у скоєнні та інших військових злочинів в Україні. Зокрема, під його керівництвом проводилися обстріли цивільної енергетичної інфраструктури у 2022-2023 роках. У березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Кобилаша якраз за ці військові злочини», – наголосив Сергій Наумюк.

Оскільки військовий злочинець перебуває на території Росії, продовжуються комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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