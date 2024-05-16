Українець може стати абсолютним чемпіоном: коли і де дивитися двобій Усік-Фьюрі

Довгоочікуваний боксерський бій між Олександром Усіком та Тайсоном Фьюрі відбудеться 18 травня 2024 року. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. “Одеське життя” розповідає, де дивитися цей історичний двобій.
Чому бій Усіка з Фьюрі історичний
Визначати найсильнішого в світі боксера-супертяжа будуть на арені міста Ер-Ріяд, що в Саудівській Аравії. Спочатку бій між українцем і британцем було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку “Циганський король” (так називають Фьюрі) отримав під час одного зі спарингів, його довелося перенести.
Цей поєдинок обіцяє стати однією з найзапекліших битв у суперважкій вазі, де на кону стоятимуть чотири головні чемпіонські пояси (IBF, WBO, WBA та WBC), а переможець отримає титул першого абсолютного чемпіона світу в 21 сторіччі.
Останнім володарем цього титулу був Леннокс Льюїс, який об’єднав пояси WBA, WBC та IBF у 1999 році. Пояс WBO отримав статус рівноцінного у 2007 році, тому переможець бою Усик – Ф’юрі стане першим в історії, хто володітиме всіма чотирма головними титулами в надважкій вазі.
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Де дивитися бій Усіка з Фьюрі в Україні?
Українські шанувальники боксу зможуть спостерігати за цією історичною подією в прямому ефірі на медіаплатформі Megogo. Трансляція розпочнеться 18 травня о 20:00 за київським часом, але треба зауважити, що головний поєдинок шоу пройде вже після опівночі за київським часом.
Щоб подивитися бій, вам знадобиться передплата MEGOGO на один із пакетів: “Легка”, “Оптимальна”, “Максимальна” або “Спорт”.
Трансляція буде доступна:
- В розділі “Спорт” на MEGOGO;
- На власному каналі MEGOGO “Гонг”;
- На окремому поп-ап-каналі в розділі “Телебачення”, який з’явиться на MEGOGO в день події.