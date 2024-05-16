Українець може стати абсолютним чемпіоном: коли і де дивитися двобій Усік-Фьюрі

Чому бій Усіка з Фьюрі історичний

Визначати найсильнішого в світі боксера-супертяжа будуть на арені міста Ер-Ріяд, що в Саудівській Аравії. Спочатку бій між українцем і британцем було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку “Циганський король” (так називають Фьюрі) отримав під час одного зі спарингів, його довелося перенести.

Цей поєдинок обіцяє стати однією з найзапекліших битв у суперважкій вазі, де на кону стоятимуть чотири головні чемпіонські пояси (IBF, WBO, WBA та WBC), а переможець отримає титул першого абсолютного чемпіона світу в 21 сторіччі.

Останнім володарем цього титулу був Леннокс Льюїс, який об’єднав пояси WBA, WBC та IBF у 1999 році. Пояс WBO отримав статус рівноцінного у 2007 році, тому переможець бою Усик – Ф’юрі стане першим в історії, хто володітиме всіма чотирма головними титулами в надважкій вазі.

Читайте також: Боксер Василь Ломаченко нокаутував австралійця та став чемпіоном світу

Де дивитися бій Усіка з Фьюрі в Україні?

Українські шанувальники боксу зможуть спостерігати за цією історичною подією в прямому ефірі на медіаплатформі Megogo. Трансляція розпочнеться 18 травня о 20:00 за київським часом, але треба зауважити, що головний поєдинок шоу пройде вже після опівночі за київським часом.

Щоб подивитися бій, вам знадобиться передплата MEGOGO на один із пакетів: “Легка”, “Оптимальна”, “Максимальна” або “Спорт”.

Трансляція буде доступна: