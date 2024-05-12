Поєдинок відбувся сьогодні вранці, 12 травня, в австралійському Перті на RAC Arena.

Упродовж бою українець мав перевагу та завдав супернику багато точних ударів.

Все вирішилося в 11-му раунді: Ломаченко відправив Камбососа до нокдауну, але австралієць продовжив бій. Українець затиснув суперника в кутку і змусив стати на коліно. Рефері зупинив поєдинок, а Ломаченко переміг над Камбососом достроково.

Для українського боксера це перший поєдинок з травня 2023 року, коли він програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

36-річний Василь Ломаченко є колишнім чемпіоном світу у трьох вагових категоріях. Однак у жовтні 2020 року він втратив свої пояси, програвши бій Теофімо Лопесу, а у травні минулого року він знову спробував об’єднати пояси, але знову поступився.

Також варто нагадати, що Ломаченко відомий не лише своїми спортивними досягненнями, а й релігійно-політичними скандалами: він є воцерковленим віруючим УПЦ МП – церкви, яка, незважаючи на формальну незалежність, підпорядковується російській православній церкві та чиї представники виправдовують дії Росії щодо вторгнення в Україну.

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