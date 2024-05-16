Украинец может стать абсолютным чемпионом: когда и где смотреть поединок Усик-Фьюри

Почему бой Усика с Фьюри исторический

Определять сильнейшего в мире боксера-супертяжа будут на арене города Эр-Рияд, что в Саудовской Аравии. Изначально бой между украинцем и британцем был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую «Цыганский король» (так называют Фьюри) получил во время одного из спаррингов, его пришлось перенести.

Этот поединок обещает стать одной из самых ожесточенных битв в супертяжелом весе, где на кону будут стоять четыре главных чемпионских пояса (IBF, WBO, WBA и WBC), а победитель получит титул первого абсолютного чемпиона мира в 21 веке.

Последним обладателем этого титула был Леннокс Льюис, который объединил пояса WBA, WBC и IBF в 1999 году. Пояс WBO получил статус равноценного в 2007 году, поэтому победитель боя Усик — Фьюри станет первым в истории, кто будет владеть всеми четырьмя главными титулами в супертяжелом весе.

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Где смотреть бой Усика с Фьюри в Украине?

Украинские поклонники бокса смогут наблюдать за этим историческим событием в прямом эфире на медиаплатформе Megogo. Трансляция начнется 18 мая в 20:00 по киевскому времени, но надо заметить, что главный поединок шоу пройдет уже после полуночи по киевскому времени.

Чтобы посмотреть бой, вам понадобится подписка MEGOGO на один из пакетов: «Легкая», «Оптимальная», «Максимальная» или «Спорт».

Трансляция будет доступна: