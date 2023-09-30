Новини Одеси та Одеської області

Вночі рашисти атакували Україну дронами та ракетами – які наслідки

Вночі рашисти атакували Україну дронами та ракетами – які наслідки

У ніч на суботу, 30 вересня 2023 року, російські агресори здійснили чергову дронову атаку територією України. У низці областей країни лунала повітряна тривога. Є інформація про прильоти.

Як повідомляє голова Громадської ради при Одеській ОВА, речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук, безпілотники (БпЛА) типу «Shahed-131/136» були запущені з мису Чауда в анексованому Криму переважно по південних регіонах. Загалом зафіксовано близько 40 ударних БпЛА.

30 ударних дронів було знищено у зоні Оперативного командування «Південь» силами протиповітряної оборони:

  • 20 – у Вінницькій області;
  • 6 – на Одещині;
  • 4 – у Миколаївській області.

Повідомляється про влучення в об’єкт інфраструктури Калинівської громади Херсонської області, де спалахнула потужна пожежа.

Інформації щодо постраждалих не надходило.

Крім того, сьогодні вночі рашисти завдали двох ракетних ударів по місту Краматорську Донецької області. В результаті постраждали автостоянка з 20 авто та гуртожиток. Одна людина поранена.

А в Херсоні окупанти влучили до навчального закладу у центрі міста.

Ліквідація наслідків обстрілів продовжується.

Сьогодні вранці зберігається ракетна небезпека, зокрема, для мешканців Одеси та Одеської області. Близько 9 години ранку знову пролунав сигнал повітряної тривоги, але через кілька хвилин було дано відбій.

Тим не менш, ігнорувати сигнали тривоги військові не радять: за даними Військово-морських сил ЗСУ, зараз у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 13 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп може становити до 14 ракет.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати