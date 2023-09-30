Вночі рашисти атакували Україну дронами та ракетами – які наслідки

У ніч на суботу, 30 вересня 2023 року, російські агресори здійснили чергову дронову атаку територією України. У низці областей країни лунала повітряна тривога. Є інформація про прильоти.

Як повідомляє голова Громадської ради при Одеській ОВА, речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук, безпілотники (БпЛА) типу «Shahed-131/136» були запущені з мису Чауда в анексованому Криму переважно по південних регіонах. Загалом зафіксовано близько 40 ударних БпЛА.

30 ударних дронів було знищено у зоні Оперативного командування «Південь» силами протиповітряної оборони:

20 – у Вінницькій області;

6 – на Одещині;

4 – у Миколаївській області.

Повідомляється про влучення в об’єкт інфраструктури Калинівської громади Херсонської області, де спалахнула потужна пожежа.

Інформації щодо постраждалих не надходило.

Крім того, сьогодні вночі рашисти завдали двох ракетних ударів по місту Краматорську Донецької області. В результаті постраждали автостоянка з 20 авто та гуртожиток. Одна людина поранена.

А в Херсоні окупанти влучили до навчального закладу у центрі міста.

Ліквідація наслідків обстрілів продовжується.

Сьогодні вранці зберігається ракетна небезпека, зокрема, для мешканців Одеси та Одеської області. Близько 9 години ранку знову пролунав сигнал повітряної тривоги, але через кілька хвилин було дано відбій.

Тим не менш, ігнорувати сигнали тривоги військові не радять: за даними Військово-морських сил ЗСУ, зараз у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 13 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп може становити до 14 ракет.