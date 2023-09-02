Одесит чи одеситка: хто першим з’явився на світ у День міста (фото, відео)

Першою дитиною, яка народилася в Одесі в День цього року, стала дівчинка. Маленька одеситка Даша побачила світ 2 вересня о 00 годині 03 хвилині у пологовому будинку №7. Вага дівчинки – 2910 г, зріст – 50 см.

Даша стала першою дитиною у родині одеситки Ольги, повідомляє прес-служба міськради.

Вже за традицією, що склалася, новоспечену маму першого народженого в День міста малюка привітав міський голова Геннадій Труханов. Він вручив одеситці грошовий сертифікат на придбання дитячої коляски та інших необхідних для немовляти товарів, а також привітав інших мам, які народили дітей у День міста та напередодні.

«Я захоплююсь сміливістю одеситок, які попри війну дають життя маленьким українцям. Я вдячний нашим військовим, які роблять все, щоб наші діти жили на вільній землі у незалежній та суверенній Україні. Тож життя продовжується, і життя обов’язково переможе», – сказав мер Одеси.

Усього за 8 місяців 2023 року у міських пологових будинках Одеси прийнято 4235 пологів, у тому числі 609 пологів – у жінок-переселенок. На світ з’явилося 4282 дитини.

Для допомоги жінкам під час війни у пологовому будинку №7 було відкрито гінекологічний кабінет безбар’єрного доступу, де вагітним та породіллям надають медичну допомогу та психологічну підтримку.

Фото та відео Одеської міськради