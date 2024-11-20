Можливий потужний обстріл: що рекомендують батькам одеських школярів

Про це йдеться на сайті дипломатичної місії, у розділі повідомлень для для громадян США в Україні.

«Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада. З міркувань обережності посольство буде закрито, а співробітникам посольства наказано сховатися на місці», – ідеться в заяві.

Попередження США прокоментував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко:

«Нагадаємо, що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виробляти, а також «калібрів» і балістики. Для обстрілів у росії готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також кораблі. Раніше про це вже повідомляли. Відповідно, це потрібно розуміти і завжди пам’ятати, структурам продумувати заходи безпеки, людям – реагувати на тривоги».

Керівник освітнього депртаменту Одеської міськради Олена Буйневич закликала батьків школярів, які сьогодні повернулися до очного навчання, ретельно продумати шлях від школи, до секції та додому.

«Визначте, де на цьому маршруті є місця, щоб не бути на вулиці під час тривоги.

Особливо, якщо балістика.

Визначте кожне укриття, своя школа, садок, чужа школа, будь-яке інше.

Пройдіть разом. Подивіться уважно: максимально короткий шлях із максимумом місць, куди можна зайти.

Тримайте руку на пульсі, коли завершуються уроки. Якщо день скорочений – особливо. Щоб не загралися десь. Щоб знали, де поруч є хоч трохи безпечніше місце, ніж вулиця», – написала Буйневич у facebook.