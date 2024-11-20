Украинцев пугают «особо массированным обстрелом» 20 ноября – стоит ли верить?

Как отмечается на страницах украинской разведки в соцсетях, сообщение о якобы предстоящем массированном ударе – фейк, поскольку содержит грамматические ошибки, типичные для российских информационно-психологических операций (ИПСО).

«Призываем доверять информации только с официальных ресурсов и от пресс-секретарей ГУР МО. Враг, при невозможности покорить украинцев силой, предпринимает меры запугивания и психологического давления на общество. Просим быть бдительными и стойкими», – отмечается в сообщении украинских разведчиков.

В то же время украинцев призывают не игнорировать возможные тревоги и, услышав соответствующий сигнал, сразу же направляться в укрытие. Впрочем, поддаваться паническим настроениям в ГУР все же не советуют.

Напомним, сегодня Посольство США в Киеве получило информацию о возможной мощной воздушной атаке на Украину в среду, 20 ноября.

Комментируя заявление американского посольства, глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, отметил, что РФ накопила много ракет для нового массированного обстрела Украины.

По информации Военно-морских сил ВСУ, по состоянию на утро 20 ноября Россия держала в Черном море шесть кораблей, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 23 ракет.