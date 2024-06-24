Удар по Одесі 24 червня: Олег Кіпер прокоментував заяву росіян про техніку на складі

Удар по Одесі 24 червня: Олег Кіпер прокоментував заяву росіян про техніку на складі

Рятувальники загасили масштабну пожежу на складі торговельної мережі, куди прилетіла російська ракета вранці 24 червня. Наразі відомо вже про чотирьох постраждалих цивільних. Ні військової техніки, ні військових там не було.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

По медичну допомогу також звернувся 48-річний чоловік, у нього поранення руки. Раніше повідомлялося про трьох постраждалих: 19-річного хлопця і двох чоловіків 50 і 58 років.

За словами Кіпера, вогонь охопив 3 тисячі квадратних метрів. Загалом площа руйнувань становить 5 тисяч квадратних метрів. На місці розгорнуто оперативний штаб, приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги для людей з навколишніх будинків, які постраждали.

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склад в Одесі, атака 24 червня

Журналістам голова військової адміністрації розповів, що в момент удару на складі перебувало близько 60 працівників. І спростував чутки про те, що на складах зберігалися боєприпаси:

“Ми переживали, що вони могли потрапити в епіцентр обстрілу. Сьогодні тільки є поранені. Ви самі переконалися, що це центр міста. Жодних військових формувань, техніки тут не знаходиться – ви це самі засвідчили. І ми вкотре переконуємося, що саме терор, залякування з боку країни-агресора йде щодо нашого населення агресора. Якби тут були боєприпаси, то було б детонування. Ви бачите, що відбувається просто процес локалізації. Тому про яку ми можемо говорити зброю, про які снаряди”.

склад в Одесі, атака 24 червня

Російські ЗМІ традиційно стверджують, що сьогодні приліт був по “складу ракетного озброєння західного виробництва”. Заявляється також, що “під удар потрапили до 10 іноземних фахівців”.

склад в Одесі, атака 24 червня

Фото – Одеська ОВА, ДСНС

 

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