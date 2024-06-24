Ракета влучила у склад: що відомо про удар по Одесі 24 червня

Хронологію атаки читайте тут.

Як повідомили в Повітряному командуванні “Південь”, завдяки роботі ППО, одна з ракет не досягла мети.

“На жаль, є влучання по цивільній інфраструктурі Одеси. Пошкодження отримали складське приміщення. На місці влучання сталася пожежа, яку ліквідовують пожежники”, – повідомили військові.

Горіли складські приміщення на площі 3000 кв.м. До гасіння залучалося понад 90 вогнеборців та близько 20 одиниць техніки ДСНС.

Водночас російські ЗМІ стверджують, що приліт був по “складу ракетного озброєння західного виробництва”. Заявляється також, що “під удар потрапили до 10 іноземних фахівців”.

Наразі відомо про трьох постраждалих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 і 58 років, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Їхній стан – середнього ступеня тяжкості. Вони перебувають у міській лікарні, медики надають усю необхідну допомогу.

Місцеві жителі в коментарях до повідомлень у міських телеграм-каналах вказують, що удар був по складах гіпермаркету “Таврія-В”, розташованих у районі колишнього заводу “Краян”. Пошкоджено складські приміщення торгівельної мережі, а також житлові будинки та автомобілі, що знаходились поруч.

Фото руйнувань публікує обласна поліція прокуратура:

Міська влада повідомила про роботу перативного штабу з ліквідації наслідків ранкової атаки. Він розгорнутий у Хаджибейському районі за адресою: вул. Шота Руставелі, 9 і працюватиме до 19:00.

Співробітники районних адміністрацій разом з іншими комунальними службами на місці приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги, надають консультації щодо пакету документів, який необхідно зібрати для оформлення допомоги.

Крім того, мешканці постраждалих будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Хаджибейської районної адміністрації за адресою: вул. Генерала Петрова, 22 з 08:30 до 17:00 (в робочі дні) або за телефонами: