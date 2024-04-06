В Одесі пролунав сильний вибух під виття сирен: черговий удар балістикою

6 квітня 2024 року російські агресори вже вдруге атакували місто, зважаючи на все, балістичною ракетою. Ще не встигли замовкнути сирени сигналу повітряної тривоги, як місто струсило сильний вибух. Повідомляють також про пожежу.
Тривогу оголосили о 21:36, і вже через 4 хвилини рашисти завдали свого чергового удару. Інформації про те, куди потрапила ракета, поки що не надходило. Також не повідомлялося про наслідки: руйнування та постраждалих.
Але місцеві телеграм-канали вже повідомляють про пожежу в місті, що виникла після ракетного удару.
Була застосована, попередньо, балістична ракета комплексу “Іскандер-М” з району Євпаторії у тимчасово оккуповоному Криму.
Нагадаємо, що сьогодні це вже другий ракетний обстріл Одеси. Під час першого ракета влучила в об’єкт комунального господарства в Одеському районі і вбила людину.