В Одесі пролунав сильний вибух під виття сирен: черговий удар балістикою

Тривогу оголосили о 21:36, і вже через 4 хвилини рашисти завдали свого чергового удару. Інформації про те, куди потрапила ракета, поки що не надходило. Також не повідомлялося про наслідки: руйнування та постраждалих.

Але місцеві телеграм-канали вже повідомляють про пожежу в місті, що виникла після ракетного удару.

Була застосована, попередньо, балістична ракета комплексу “Іскандер-М” з району Євпаторії у тимчасово оккуповоному Криму.

Нагадаємо, що сьогодні це вже другий ракетний обстріл Одеси. Під час першого ракета влучила в об’єкт комунального господарства в Одеському районі і вбила людину.